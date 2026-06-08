Gonzalo Barquilla 08 JUN 2026 - 19:19h.

Los Mossos buscan al pistolero que mató a tiros a un hombre en un patio interior de la Zona Franca de Barcelona este domingo

Consternación en la Zona Franca de Barcelona tras el asesinato a tiros de un hombre

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Los Mossos d'Esquadra siguen tratando de localizar este lunes al pistolero que sobre las 21:00 horas de este pasado domingo disparó varias veces sobre un hombre de unos 40 años en la calle Minería de la Zona Franca de Barcelona.

Los agentes, eso sí, han señalado que este tiroteo mortal se desvincula con unos hechos similares que se produjeron el pasado 16 de mayo, cuando otro varón fue ejecutado a tiros también en plena calle del distrito de Sants-Montjuïc. Así lo recogen fuentes como 'Europa Press'.

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Las autoridades afirman que no se trabaja con la hipótesis de que ambos hechos mantengan un vínculo, aunque todavía se tiene que identificar al hombre asesinado este pasado 7 de junio para tratar de conocer cuál fue el motivo de la ejecución.

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La investigación del tiroteo de este domingo, bajo secreto

Los hechos de este pasado domingo sucedieron en un patio interior de la calle Minería. Tras producirse los disparos, algunas personas trataron de reanimar a la víctima, que presentaba diversos impactos de bala.

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Los efectivos de los Mossos d'Esquadra y miembros del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) también intentaron reanimarlo, aunque sin éxito, ya que acabó muriendo minutos después.

La policía catalana acordonó la zona y desplazó agentes de orden público para intensificar la vigilancia. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha asumido la investigación de los hechos, que se mantiene bajo el secreto de las actuaciones.