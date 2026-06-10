El interno agredido resultó herido con un "corte profundo en el cuello"

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Un preso de la cárcel de Córdoba ha sido herido tras ser atacado con una cuchilla por otro de los reclusos, rajándole el cuello durante el momento de apertura de las celdas por la mañana, el incidente ha tenido lugar a primera hora de la mañana del lunes 8 de junio. Según se ha indicado el miércoles desde la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), indicaron que ha sido de un momento de otro cuando se le ha tirado al cuello de su compañero de prisión para atacarle en el cuello.

Los funcionarios de prisiones tuvieron una rápida actuación evitando que entre ellos se hicieran más daño, "evitando el ensañamiento", los propios funcionarios también tuvieron que protegerse del agresor porque se les intento lanzar contra ellos: "con el arma en la mano amenazándoles, pero gracias a la gran profesionalidad consiguieron quitarle el pincho carcelario y aislarlo entre los rastrillos de seguridad para evitar daños a la integridad física y vida de los demás internos y del personal penitenciario".

La victima resultó herida con un "corte profundo en el cuello", lo que supuso mucha pérdida de sangre por lo que tuvo que necesitar atención médica inmediata por parte del centro y trasladado al hospital en el mismo día. Según el medio 'El día de Córdoba' se sabe que ya está "fuera de peligro gracias a la rapidez con la que actuaron todos los compañeros intervinientes".

Los funcionarios demandan ser considerados agentes de la autoridad

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha reclamado una revisión de la distribución de efectivos en los centros penitenciarios al considerar que existen importantes desequilibrios entre plantillas y población reclusa. El sindicato ha solicitado información a través del Portal de Transparencia al entender que determinados establecimientos soportan una mayor carga asistencial con menos personal que otros centros con un número similar o incluso inferior de internos.

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La organización también denuncia que los criterios actuales de arraigo y tratamiento empleados para justificar esta distribución no reflejan la realidad de los movimientos de muchos reclusos una vez obtienen la libertad, ya que numerosos internos terminan estableciéndose en provincias como Murcia, Almería o Ceuta.

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Asimismo, la APFP advierte de problemas en la clasificación de los internos y asegura que recursos como el Centro de Inserción Social (CIS) o los módulos de respeto están siendo ocupados por reclusos que, a juicio del sindicato, no reúnen el perfil adecuado, lo que estaría generando dificultades en la convivencia diaria.

Entre sus principales reivindicaciones, los funcionarios penitenciarios reclaman una reposición efectiva de las plantillas, que acumulan 3.241 vacantes a fecha de 1 de abril de 2026. También exigen el reconocimiento como agentes de la autoridad, una iniciativa cuya proposición de ley será debatida en el Congreso este 11 de junio, además de la incorporación de dispositivos táser para situaciones de especial riesgo y la equiparación salarial con los trabajadores penitenciarios de Cataluña.