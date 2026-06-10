El martes 9 de junio, el Tribunal de Apelación de Burdeos denegó la libertad a su presunto agresor, Cyrille H., de 54 años.

Cyrille fue detenido a finales de 2024, acusado de violación, agresión sexual, corrupción de menores, violencia o acoso contra siete personas.

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El martes 9 de junio, el Tribunal de Apelación de Burdeos (Gironda) denegó la libertad a Cyrille H., de 54 años. Está acusado de abusar de su vecina Nelty Coulty en su domicilio de Saint-Michel, cerca de Angoulême (Charente), cuando ella tenía entre 7 y 13 años. Él era dos años mayor que ella. La mujer sigue exigiendo justicia después de tantos años en los que dice fue violada por este hombre y su hijo hasta en 480 ocasiones, informan Le Parisien y Midilibre.

Cyrille fue detenido a finales de 2024, acusado de violación, agresión sexual, corrupción de menores, violencia o acoso contra siete personas, entre ellas sus cuatro hijos y una de sus tres exesposas. Todo ello a lo largo de 40 años. Tiene todo el perfil de un depredador sexual.

Nelty, al menos, ha podido ver ahora cómo la justicia actúa contra Cyrille porque su calvario fue desatendido por las autoridades locales durante años. Cuando denunció los hechos en su adolescencia y posteriormente en 2012, sus quejas fueron desestimadas y archivadas. Entre las respuestas que tuvo que escuchar en este camino hacia la justicia recuerda algunas especialmente dolorosas.

"Después de dos horas, la policía me dijo que se iban porque ella iba a su hora de almuerzo. Que el caso era tan antiguo que estaba poniendo el expediente al fondo de la pila", reconoce que tuvo que escuchar Nelty en una comisaría. Cyrille niega haber violado a sus hijos y dice que Nelty era su novia.

El caso Lyhanna destapa la pus de una sociedad, la francesa, alarmada

Pero Francia ya mira con estupor cómo los casos de agresión sexual a menores se diluyen o no se creen. El asesinato de Lyhanna a manos de un presunto depredador sexual señalado en otros casos que tampoco llegaron a ningún puerto plantea la pregunta de si algo falla en el camino. Más de 60.000 personas se manifestaron en Francia este martes contra la lentitud de la justicia para tratar los casos de agresiones sexuales a menores.

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Los datos asombran y ponen encima de mesa una especie de plaga que vive soterrada en la sociedad francesa. El acoso sexual a los menores, la pedofilia, el terror que ahora ha llegado a las más altas esferas políticos que ven indicios de pus en la sociedad. No son solo los casos aislados, más complejos de detectar y preveer. Estamos hablando de agresiones ya institucionalizadas, normalizadas. Solo así se entiende que hoy en Francia, casi un centenar de jardines de infancia y escuelas de primaria estén siendo investigadas por presuntos abusos a menores cometidos por parte de monitores encargados de cuidarlos.

Y los datos empiezan a desvelar que casos como el de Nelty, desatendidos, abundan. De hecho, el 58% de delitos sexuales denunciados en Francia afectan a menores, según ha reconocido el ministro de Interior, Laurent Núñez, que advirtió que los casos de abusos sexuales de niños se han duplicado con creces desde el 2017. Laurent Núñez aseguró que el sistema para gestionar estas denuncias "se ha reforzado significativamente", con la creación de 400 salas espacios habilitados para que los niños puedan hablar y la formación de 20.000 policías en este ámbito. Pero nada parece suficiente ante esta ola imparable.

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Y las familias han dicho basta. El caso Lyhanna ha sido la gota que ha colmado el vaso de una sociedad que contempla la impunidad con la que son atacados sus pequeños en diferentes esferas de la realidad social. Ahora, un gobierno acorralado pone encima de la mesa el aumento de las penas por violación, la modificación de las normas de prescripción de los casos, la información a las víctimas sobre los procedimientos y la necesidad de justificar las decisiones de archivar los casos de delitos sexuales sin emprender acciones adicionales.

La madre de Lyhanna ha dado un paso más y presentará una denuncia por "negligencia grave" contra el Estado y contra el ministro de Justicia, Gérald Darmani. A través de su denuncia y su declaración pública, Audrey espera que "cambien las cosas para que ningún otro niño sufra como sufrió mi hija".

Los casos de pederastia acaparan portadas desde hace meses en Francia, donde un niño es agredido cada tres minutos, según la Comisión Independiente para el Incesto y Agresiones Sexuales a Niños (Ciivise). Su estimación de víctimas anuales se eleva a unos 160.000 menores. Mientras tanto, Francia y sus autoridades contienen el aliento. ¿Hasta dónde llega esta lacra y cómo frenarla?