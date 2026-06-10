Dos jóvenes de nacionalidad inglesa alertaron de que su acompañante estaba inconsciente en el agua

Aparece en las costas de Menorca un delfín con una herida incompatible con un accidente natural

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Un bañista de 25 años ha fallecido este miércoles por la tarde tras golpearse contra las rocas y quedar inconsciente en el agua en la playa de Percheles, situada en la pedanía de Cañada de Gallego, en el municipio de Mazarrón, Murcia.

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia ha recibido varias llamadas de alerta hacia las 16:05 horas. Los alertantes, dos jóvenes de nacionalidad inglesa, informaban de que su compañero se encontraba inconsciente en el mar con dificultades para salir tras haber sufrido un impacto contra las rocas.

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La sala del '1-1-2' ha movilizado a la Guardia Civil, a la Policía Local de Mazarrón, a Protección Civil de Mazarrón, a los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) y a una Unidad Móvil de Emergencias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Poco después del aviso, la Guardia Civil ha confirmado que varias personas presentes en la zona habían conseguido extraer el cuerpo de la víctima del agua en estado de inconsciencia. Siguiendo las instrucciones telefónicas de un enfermero del 061, los ciudadanos han iniciado las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

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Los agentes continuaron con las maniobras de reanimación

Estas labores han sido continuadas posteriormente por los agentes de la Benemérita y de la Policía Local, quienes han empleado material específico de reanimación hasta la llegada de la ambulancia. Una vez en el lugar del suceso, el facultativo del 061 solo ha podido confirmar el fallecimiento del joven.

Fueron algunos bañistas que se encontraban en la zona quien, alertados por los amigos del joven fallecido, consiguieron sacar al chico del agua y comenzaron a practicarle las maniobras de reanimación siguiendo las instrucciones que le iban diciendo los sanitarios a través del teléfono y que después continuaron los agentes que llegaron al lugar.

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A la llegada de los sanitarios y, aunque intentaron seguir reanimándole, no consiguieron salvar su vida y solo pudieron confirmar su fallecimiento tras el golpe que había sufrido en el agua contra unas rocas de la playa en la que perdió la vida.