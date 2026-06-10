Patricia Martínez 10 JUN 2026 - 14:11h.

El barco, de casi 38 metros de eslora, entraba en el astillero para tareas de mantenimiento

Capitanía Marítima está haciendo un seguimiento de la situación a la espera de que pueda ser recolocado en la grada

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VigoLa imagen del pesquero “Pepe Barreiro”, con una importante inclinación, sorprende a quien lo observa en el acceso a una de las gradas del astillero vigués J. M. Armada de Teis, donde quedó varado este martes.

El barco llegó al astillero, situado en el barrio vigués de Teis, para la realización de labores de mantenimiento, pero al intentar subirlo a la grada quedó encallado, por un problema mecánico.

No se ha detectado ningún tipo de vertido

El pesquero permanece casi totalmente escorado y varado a la espera de que pueda ser enderezado, según han confirmado fuentes de la Autoridad Portuaria de Vigo. Desde el puerto vigués y con el seguimiento de Capitanía Marítima se está haciendo un seguimiento de la situación y valorando cómo realizar los trabajos para recolocarlo en la grada, para los que será necesaria una grúa y que tienen que ser realizados durante las horas de marea alta. En la zona no se ha detectado ningún tipo de vertido y se están adoptando todas las medidas de precaución.

El barco llegó al astillero para que se le realizaran unas tareas de mantenimiento. Las maniobras para subir a la grada a este pesquero, de casi 38 metros de eslora, se realizaban este pasado martes en las instalaciones del astillero, cuando por un problema, el barco quedó varado, impidiendo su salida del agua. Según han explicado los responsables del astillero, se vio dañado el pantoque, la zona de unión entre el costado y el fondo del casco, por un problema mecánico, quedando el buque totalmente inmovilizado e inclinado.

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Durante estos trabajos se encontraban a bordo dos tripulantes. Ninguna persona ha resultado herida en este incidente. El barco es un habitual del puerto vigués, construido en 2003 y que desde hace años navega con bandera francesa.