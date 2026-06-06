Patricia Martínez 06 JUN 2026 - 19:29h.

Es la primera vez que se registra un ejemplar vivo de estos equinodermos, un "pariente cercano" de las estrellas de mar

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Vigo“No hay precedentes de un hallazgo como este”. Así resumen los investigadores del IEO este “encuentro” único que han documentado en aguas de la Ría de Arousa. Los investigadores han documentado por primera vez la presencia de la ofiura Astrospartus mediterraneus en aguas gallegas. Se la conoce también como gorgoncéfalo, y está considerada como una “pariente cercana” de las estrellas de mar, con algunas diferencias.

Este ofiuroideo fue localizado a 33 metros de profundidad en la ría de Arousa, en una zona de buceo conocida como A Tartaruga, por investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) en colaboración con el Grupo de Estudo do Medio Mariño (GEMM).

Es la primera vez que se registra un ejemplar vivo del equinodermo Astrospartus mediterraneus y el hallazgo supone la observación más septentrional conocida para esta especie emblemática del Mediterráneo y plantea nuevas hipótesis sobre los efectos del cambio climático en la fauna bentónica del Atlántico.

Es la primera vez que se encuentra un ejemplar vivo en esta zona

Con esta localización, como explican los investigadores, se amplía significativamente el “límite norte” conocido de esta especie, algo que podría estar relacionado con cambios oceanográficos y climáticos en el Atlántico noroccidental.

El descubrimiento, que ha sido publicado en la revista PeerJ, describe un ejemplar juvenil localizado en la Ría de Arousa. El animal fue observado entre las ramas de la gorgonia Leptogorgia sarmentosa, un hábitat compatible con sus preferencias ecológicas.

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“Se trata de un registro excepcional que no solo amplía la distribución conocida de la especie, sino que plantea nuevas cuestiones sobre la conectividad entre las poblaciones mediterráneas y atlánticas”, explica Bruno Almón, investigador del Centro Oceanográfico de Vigo del IEO y autor principal del estudio. “Hasta ahora, los registros atlánticos eran escasos y casi siempre basados en ejemplares muertos o capturados accidentalmente. Encontrar un individuo vivo y en buen estado en Galicia es un cambio de escenario”, añade Jacinto Pérez-Dieste, coautor del trabajo.

El Astrospartus mediterraneus es un ofiuroideo de hábitos crípticos y nocturnos, caracterizado por sus brazos altamente ramificados, considerado un “pariente cercano” de las estrellas de mar.

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A la vista del microscopio se pueden apreciar algunos detalles morfológicos interesantes, como los característicos brazos enrollados que utiliza para engancharse a las gorgonias.

Tradicionalmente este ofiuroideo se consideraba restringido al Mediterráneo y al sur de la península ibérica. El ejemplar localizado en Galicia presenta una morfología y genética prácticamente idénticas a las poblaciones mediterráneas, con similitudes del 99,5–100% en los marcadores moleculares analizados. “La baja variabilidad genética sugiere una conectividad mayor de la esperada entre regiones”, indican los autores.

Aguas más cálidas y corrientes, claves en su desplazamiento

El estudio plantea varias hipótesis para explicar la presencia de la especie en Galicia, que pasan por el transporte larvario, favorecido por corrientes del sistema de afloramiento del noroeste ibérico; el incremento de las temperaturas marinas, que situaría estas aguas dentro del rango térmico que tolera la especie; o la disponibilidad de hábitats adecuados, esenciales para su asentamiento.

Los autores advierten, no obstante, que podría tratarse de un individuo aislado y no de una población estable: “necesitamos intensificar los programas de seguimiento en hábitats mesofóticos y profundos para determinar si estamos ante un caso puntual o el inicio de una expansión de rango”, subraya Almón.

“La migración hacia al norte está pasando con muchas especies”, detalla el investigador, “y este es un ejemplar juvenil. De ahí que terminen por asentarse poblaciones estables, puede pasar tiempo”, añade, pero “es un indicio que nos hace pensar que aquí puede encontrar condiciones similares a las que tenía en su zona de origen”.

En el Mediterráneo, esta especie ha mostrado en los últimos años episodios de proliferación que han llegado a interferir con artes de pesca. Aunque no se prevé un escenario similar a corto plazo en Galicia, los investigadores señalan que “su eventual establecimiento podría alterar la estructura de las comunidades bentónicas locales”.