Agónico rescate en la playa de Samil a un bañista en apuros y dos más que acudieron a ayudarle

Patricia Martínez 10 JUN 2026 - 12:43h.

El helicóptero Pesca 1 se desplazó hasta el arenal pero finalmente no fue necesaria su intervención

El servicio de socorrismo en las playas viguesas arranca el próximo 15 de junio

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VigoDía de playa, arenal lleno y bañistas en el agua, disfrutando de un chapuzón, pero sin socorristas porque todavía no ha empezado la campaña veraniega. La tarde en la playa viguesa de Samil se vio alterada por un incidente que pudo tener consecuencias peores de no ser por la rapidez en la reacción de quienes estaban en la playa este pasado martes.

Un adolescente, que estaba bañándose a la altura del campo de fútbol, cerca de la desembocadura del río Lagares pidió ayuda desde el agua. Viendo la situación de peligro, y ante un posible ahogamiento, dos personas que estaban también en la playa, se metieron para intentar rescatarlo, mientras no llegaban los servicios de emergencia.

Según ha informado el servicio de emergencias 112, la alerta fue dada por un particular a las 19.35 horas, avisando de que una persona que se encontraba en el agua precisaba ayuda.

Desde el 112 Galicia se dio aviso a Salvamento Marítimo y al servicio de Gardacostas de Galicia, que movilizó el helicóptero Pesca 1. También fueron alertados los servicios sanitarios del 061, la Policía Local y la Policía Nacional.

A la espera de los servicios de emergencias, fueron otros bañistas los que se lanzaron al rescate

En la playa se vivieron unos minutos “complicados”, según relatan algunos de los testigos que estaban en el arenal. Las fuertes corrientes en esa zona le impedían salir del agua por sí mismo, así que varios bañistas intentaron socorrerle, no sin dificultades, y dos policías locales entraron al agua, vestidos con sus uniformes para intentar rescatar al bañista, mientras el helicóptero Pesca 1 se aproximaba para iniciar la maniobra de rescate.

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Finalmente, el joven bañista en apuros fue auxiliado con la ayuda de otro chico más que estaba en el agua, “y nadó a contracorriente, para sacarlo del agua", como explican testigos del suceso. Curiosamente, dos de los bañistas que se lanzaron primero también estuvieron unos minutos en apuros, hasta la llegada de los agentes que ayudaron a salir del agua a todos los implicados. Así que finalmente no fue necesaria la operación de rescate del helicóptero, que ya se encontraba sobrevolando la zona.

Dos personas tuvieron que ser evacuadas tras el suceso, por los servicios sanitarios, que las trasladaron al Hospital Álvaro Cunqueiro, de Vigo.

El servicio de salvamento y socorrismo en las playas de Vigo comienza a operar de forma oficial y continuada el 15 de junio, y se mantendrá activo hasta el 15 de septiembre.