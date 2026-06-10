Asun Chamoso 10 JUN 2026 - 13:11h.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron al trabajador no docente el lunes 1 de junio

Matan a tiros a un hombre frente a una comisaría de la Policía Nacional en Barcelona

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BarcelonaLos Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado lunes 1 de junio a un hombre en una escuela de Terrassa (Barcelona), acusado de una presunta agresión sexual a una alumna del centro, menor de edad. El arresto fue a primera hora de la mañana al inicio de la jornada escolar, a las puertas de un centro educativo situado en la calle Topete. Tras la detención, el hombre fue llevado a la comisaría para prestar declaración tras la denuncia de la familia.

Se trata de un trabajador que no formaba parte del equipo docente y hacía años que estaba vinculado a la escuela, según ha avanzado el diario MónTerrassa. El centro, al conocer por parte de una familia las presuntas actitudes inadecuadas del hombre hacia la menor, empezó los trámites para despedirlo. A indicaciones de la policía catalana, lo frenaron hasta que se hiciera efectiva la detención, según informa Canal Terrassa.

Ante la situación de alarma generada, la dirección de la escuela ha emitido dos comunicados a las familias de los alumnos. En el primero, al que ha tenido acceso MónTerrassa, se les informaba del despido del trabajador implicado y les transmitía que la seguridad de la comunidad educativa estaba garantizada y que el centro continúa funcionando con normalidad.

Investigación abierta

El centro educativo, que se ha puesto a disposición de los padres y las madres para atender sus consultas sobre la situación, ha manifestado su firme rechazo a cualquier tipo de conducta que ponga en riesgo el bienestar del alumnado, tal como explica en un segundo comunicado recogido por Canal Terrassa. Además, dejan claro que la escuela no ha tolerado ni tolerará ninguna actitud o conducta que comprometa la seguridad de los menores.

Los Mossos d'Esquadra mantienen abierta la investigación sobre la presunta agresión sexual.