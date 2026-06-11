Los presuntos autores, todos ellos menores de 14 años, son inimputables y han pasado a disposición de la Fiscalía de Menores

Una menor de 12 años, agredida sexualmente por cinco compañeros, todos ellos inimputables, en Burgos

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Una niña de 12 años fue agredida sexualmente en mayo por cinco o seis menores de entre 11 y 12 años cuando estaban celebrando un cumpleaños en un local privado en Burgos. Los acusados son compañeros suyos de clase según ha confirmado la Policía Nacional que ya ha conseguido identificarles.

Los presuntos autores de esta agresión sexual ya han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores, pero dada su edad, todos ellos son inimputables. Por el momento, se ha conocido que el colegio donde estudia tanto la víctima como los menores ha tomado la decisión de expulsarles del centro al menos cinco días tras conocerse lo ocurrido.

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Una vez cumplidos los cinco días de expulsión, el centro ha decidido readmitirles pero han sido separados del resto de la clase junto con otros compañeros "para evitar su estigmatización". La niña, aunque aún con secuelas tanto físicas como emocionales derivadas del ataque sufrido, ha reanudado también la actividad escolar.

Tanto la niña como los presuntos autores han retomado la actividad escolar

El hecho de que los chicos, fueron entre cinco y seis varones y aunque había más compañeros, no todos participaron en los hechos, tengan menos de 14 años (sus edades están entre los 11 y los 12) hace que sean inimputables, por lo que la Policía Nacional, al recibir la denuncia, se limitó a identificarles y trasladar el atestado con sus datos a la Fiscalía de Menores.

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Al concurrir estas circunstancias, el siguiente paso será, como ocurre siempre en estos casos, la derivación a la Unidad de Intervención Educativa de la Junta de Castilla y León, que aún no se ha producido. Fue la familia de la niña quien acudió ante la Policía a denunciar los hechos después de que la pequeña les contase lo que había sucedido.