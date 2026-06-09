Fue el padre del adolescente de 15 años quien notó un cambio radical en el comportamiento de su hijo en la casa

Investigan una agresión sexual en grupo a una estudiante universitaria española en Milán, Italia

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La Policía Nacional ha detenido a una profesora de un instituto de enseñanza secundaria (IES) de la capital jiennense, de 35 años, como presunta autora de un delito de agresión sexual. La detenida mantenía supuestamente una relación de carácter sentimental y sexual con un alumno de 15 años en el centro educativo donde ejercía.

Según ha informado la Policía Nacional, la víctima tenía 14 años cuando comenzó la relación con la docente. Fue su padre quien notó un cambio radical en el comportamiento de su hijo en la casa.

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Tras formular el progenitor la correspondiente denuncia, la investigación policial ha culminado con la detención de la docente, quien ya ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su puesta libertad provisional sin fianza y con medidas de alejamiento y comunicación respecto al menor.

El padre del menor denunció la situación

Fue la denuncia del progenitor del joven el que dio inicio a la instrucción del correspondiente atestado policial el pasado día 22 de mayo. El padre relató a los agentes que desde hacía aproximadamente un mes su hijo había abandonado sus actividades extraescolares habituales, mostrando conductas de aislamiento y un elevado estado de nerviosismo, recibiendo llamadas a altas horas de la madrugada e incluso había llegado a pasar fuera de casa un fin de semana completo, siendo esto el detonante para sospechar que ocurría algo.

El padre informó al centro educativo de ciertos hechos que le hacían sospechar de que su hijo se estaba viendo con su profesora. Manifestó que su hijo había recibido como obsequio de cumpleaños un reloj con un valor no acorde con el poder adquisitivo familiar y que había sido testigo cómo en algunas ocasiones que llamaban a su hijo por teléfono éste se separaba para no se escuchado.

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Sin embargo, el padre confirmaba que la voz de la interlocutora era una mujer de edad adulta y que la reconocía como su profesora. Contó también a los agentes que su hijo comenzó a pernoctar fuera de casa y que llegaba a altas horas de la madrugada.

El centro activó los protocolos internos

A todo ello se sumó el abandono de las actividades deportivas y hasta llegar a ausentarse un fin de semana entero de casa, recibiendo información el padre de conocidos y familiares en el que le indicaban que habían visto al menor acompañado de una mujer mayor en una zona costera.

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El centro activó de manera inmediata los protocolos internos, apartando a la profesora de la docencia directa del menor. La instrucción policial determinó la existencia de indicios racionales para proceder a la detención este lunes de la profesora, que se encuentra en libertad con la condición de investigada como presunta autora de un delito continuado de agresión sexual a un menor de edad.