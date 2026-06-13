Iván Sevilla 13 JUN 2026 - 16:23h.

El accidente de tráfico se produjo después de las 11 horas en la carretera A-457 kilómetro 17 en Lora, Sevilla

Los evacuados graves al Hospital Virgen de la Macarena son un hombre de 53 años y una mujer de 52

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SevillaUna persona ha muerto y otras dos han resultado heridas graves en un accidente de tráfico tras colisionar dos coches que circulaban por el término municipal de Lora del Río (Sevilla).

Según ha detallado el servicio de emergencias de Andalucía, el siniestro vial se conoció después de las 11 horas de este 13 de junio. Varias llamadas alertaron de lo sucedido en el kilómetro 17 de la carretera A-457.

Adelantaban en ellas que habían chocado dos turismos y que había ocupantes atrapados en el interior de los automóviles. De inmediato, se desplazaron al lugar sanitarios del 061, agentes de Guardia Civil de Tráfico y bomberos.

Un hombre y una mujer hospitalizados en Sevilla

Los equipos de rescate excarcelaron a tres personas afectadas. Fuentes de la Benemérita han confirmado que una había fallecido, sin aportar más datos sobre ella.

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Sobre las otras dos, se trata de un hombre de 53 años y una mujer de 52, evacuados en ambulancia al Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla capital. Ya se investigan las causas del suceso.