Los fallecidos son una pareja italiana residente en la isla que viajaban en uno de los vehículos accidentados

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Dos personas han muerto y un niño de 5 años ha resultado herido en un accidente de circulación ocurrido entre una guagua y tres turismos en el municipio de Yaiza, en Lanzarote, ha informado el servicio de emergencias 112.

El accidente ocurrió sobre las 19:36 horas de este jueves y, según Emergencias, los viajeros del autobús se encontraban en buen estado salvo el menor, que presentaba un traumatismo en el codo de carácter moderado.

Los fallecidos son una pareja italiana residente en la isla que viajaban en uno de los vehículos involucrados en el accidente. Ambos sufrieron lesiones de gravedad y el Servicio de Urgencias Canaria solo pudo confirmar sendas muertes. En el operativo participaron efectivos de los bomberos, de la Guardia Civil, de la Policía Local de Yaiza y del Servicio de Urgencias Canario.