Muere el guitarrista flamenco Pepe Habichuela en Madrid a los 82 años de edad

Fue galardonado con la medalla al Mérito en las Bellas Artes y el Gobierno le concedió la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio

Muere a los 73 años el productor y cineasta andaluz Juan Lebrón Sánchez

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El guitarrista José Antonio Carmona, conocido como Pepe Habichuela (Granada, 1944), ha fallecido este martes a los 82 años de edad en Madrid tras dos años fuera de los escenarios por una enfermedad, según ha adelantado El País y recogen varias personalidades en sus redes sociales, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el cantaor Arcángel; y el Ayuntamiento de Madrid.

El músico fue galardonado con la medalla al Mérito en las Bellas Artes en 2018 y el Gobierno le concedió el pasado febrero la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio, y le describió como "una de las figuras más influyentes de la guitarra flamenca contemporánea".

Miembro destacado de una histórica saga gitana de músicos granadinos, fue nieto, hijo, hermano, padre y tío de flamencos. Su obra ha sido fundamental en la evolución de este género musical desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad.

Influencia de nuevas generaciones

Su toque, profundamente arraigado en la tradición, ha destacado por su capacidad de innovación, incorporando nuevos lenguajes musicales sin perder la esencia del flamenco más ortodoxo, contribuyendo así a su renovación y proyección internacional.

A lo largo de su trayectoria, el guitarrista se interesó por rodearse de nuevos talentos y de artistas vanguardistas y contribuyó a presentar a las nuevas generaciones, con artistas como Marina Heredia, Estrella Morente o Rocío Márquez.

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Junto a su aportación estrictamente artística, resulta especialmente significativa su labor de defensa, dignificación y transmisión de la cultura gitana, avalada por el Premio de Cultura Gitana a la Música, concedido por la Fundación Instituto de Cultura Gitana.