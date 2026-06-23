Fallece en Almería un hombre de 68 años tras sufrir un golpe de calor

El paciente fue trasladado al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería por

Muere una persona de 90 años por un golpe de calor en una residencia de Vizcaya

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AlmeríaUn hombre de 68 años ha fallecido este martes en Almería a consecuencia de un golpe de calor tras ser atendido por los servicios de emergencias, según han confirmado fuentes sanitarias.

El paciente fue trasladado al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería por una dotación del servicio de emergencias 061 en situación de parada cardiorrespiratoria. Las fuentes han señalado que el fallecimiento se ha producido por el efecto de las extremas temperaturas.

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, alertó previamente este martes de que en Andalucía se habían registrado tres casos por golpe de calor que estaban siendo atendidos por hospitales o por la atención primaria en las provincias de Córdoba, Cádiz y Almería, donde se ha registrado el fallecimiento.

Durante su intervención, el consejero en funciones alertó a la población andaluza de ser "prudente" frente a la actual ola de calor, cuyas previsiones apuntan a máximas de hasta 44,2 grados en zonas como la campiña cordobesa.

Entre el 11 de mayo y el 14 de junio, Andalucía ha gestionado 427 urgencias por patologías vinculadas a las altas temperaturas, de las que 297 han sido atendidas en centros de primaria y 130 por la red hospitalaria.