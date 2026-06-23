Las autoridades esperan a los resultados de la autopsia, clave para concretar las causas exactas de la muerte

Los hechos han ocurrido en una vivienda del barrio de sa Penya y fue su pareja la que dio el aviso

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IbizaLa Policía Nacional investiga la muerte de uno de sus agentes, de 36 años, en el domicilio en el que residía en Ibiza junto a su pareja, que fue quien dio el aviso de lo ocurrido.

Los hechos, concretamente, tuvieron lugar en una vivienda del barrio de sa Penya durante la madrugada del lunes y se está a la espera del resultado de la autopsia para esclarecer las causas de la muerte.

El policía hallado muerto no tenía patologías previas

El policía hallado muerto no tenía patologías previas conocidas, según informa Diario de Ibiza, que indica que, según las primeras informaciones, habría muerto tras un ataque al corazón por circunstancias que se investigan.

En ese sentido, no se descarta que el varón hubiese ingerido alguna sustancia estupefaciente o algún medicamento.

Natural de Valencia, vivía de alquiler en uno de los domicilios que el Ayuntamiento proporciona a los agentes, aunque estaba previsto que cambiase de destino y se marchase de Ibiza. De hecho, según el citado medio, todo ocurrió en el último día que iba a estar en la isla.

Según el Periódico de Ibiza, el agente había estado de baja por ansiedad y llevaba un tiempo sin trabajar en la calle, habiéndose reincorporado en las oficinas de la comisaría.