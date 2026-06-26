Claudia Barraso 26 JUN 2026 - 17:07h.

Los presuntos acusados estudiaron cada uno de sus movimientos de entrada y salida de la entidad bancaria

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La Guardia Civil ha detenido en Baena a dos personas por un presunto delito de robo con violencia e intimidación a una persona con discapacidad a la que supuestamente le robaron el dinero de su pensión retirándolo de una entidad bancaria de la localidad.

La víctima fue quien informó a las autoridades de este robo, explicando que sufrió una agresión por parte de la persona que supuestamente le sustrajo el dinero que acababa de retirar de una sucursal bancaria. La Guardia Civil abrió una investigación que permitió averiguar que los hechos habrían sido cometidos por dos personas que previamente habían estado analizando a la víctima, apuntando sus movimientos de entrada y salida de la entidad bancaria.

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Cuando la víctima sacó el dinero en efectivo del banco, uno de los detenidos le siguió hasta un parque y, aprovechando que estaba sola, la agredió, robándole el dinero y huyendo del lugar hasta llegar donde estaba el otro presunto autor en el interior de un coche donde salieron corriendo. La víctima quedó tendida en el suelo y decidió denunciar los hechos ante el cuartel de la Guardia Civil.

Identificaron y detuvieron a los implicados

Gracias a algunas pruebas recabas por los agentes, consiguieron identificar a los dos individuos y pudieron comprobar que uno de los detenidos, presuntamente la amenazó y la agredió al tener conocimiento de que le había denunciado, por lo que también se le atribuye un delito contra la Administración de Justicia.

La Guardia Civvil ha logrado esclarecer el robo denunciado y detener a los presuntos autores del delito de agresión y robo, evitando además que las preguntas amenazas y agresiones posteriores quedasen impunes. Las autoridades no han confirmado si han podido recuperar el dinero de la víctima que sacó de su cuenta bancaria y que pertenecía a su pensión mensual.