Ábalos anuncia que pedirá la nulidad de la sentencia que le condena a 24 años de cárcel: "Es un retroceso de derechos grave"
José Luis Ábalos, exministro de Transportes, ha anunciado que pedirá la nulidad de la sentencia que le condena a 24 años de prisión
Ábalos rompe un récord judicial: el ministro condenado a la mayor pena de prisión de la democracia, por encima de Rato o Zaplana
El exministro de Transportes José Luis Ábalos pedirá la nulidad de la sentencia del Tribunal Supremo que le ha condenado a 24 años de prisión por 'mordidas' en contratos de mascarillas en plena pandemia y para ello alegará vulneración de derechos fundamentales.
Así lo ha anunciado este jueves en su cuenta de X en la que realiza "una valoración de la sentencia sobre el 'caso Mascarillas' basada exclusivamente en su lectura".
Ábalos pedirá la nulidad
"Pediré la nulidad de la misma por la que me han condenado a 24 años de privación de libertad por incurrir en vulneración de derechos fundamentales durante la instrucción y acabar en una condena que estaba prederminada", señala José Luis Ábalos.
Y añade que "es una contrariedad que el Tribunal Supremo no haya protegido el principio fundamental de la presunción de inocencia" frente al "principio de premiar a un coimputado delator sin corroboraciones", en referencia al empresario comisionista Víctor de Aldama, condenado a 4 años y medio de cárcel.
"Este cambio de doctrina jurisprudencial es un retroceso de derechos grave en la historia de la democracia", concluye el exministro.
Koldo García, exasesor de Ábalos, ha sido condenado a 19 años y ocho meses de prisión y ya ha presentado por su parte un incidente de nulidad ante el Supremo, como paso previo a acudir al Tribunal Constitucional, en el que reclama la suspensión de la sentencia.
Ábalos recibe la condena más elevada de un exministro del Gobierno, superando a Zaplana y Rato
El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha sido condenado este lunes a 24 años de prisión por el Tribunal Supremo por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia, la pena más alta impuesta a un ministro en España, superando las de Eduardo Zaplana, José Barrionuevo, Rodrigo Rato y Jaume Matas.
Ábalos ha sido declarado culpable junto con su exasesor Koldo García de delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.
Con Ábalos, son cinco los exministros condenados a prisión en la historia reciente de España, siendo una de las más altas hasta este lunes la de Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo y Asuntos Sociales bajo el Ejecutivo de José María Aznar entre 2002 y 2004, que fue condenado en octubre de 2024 a diez años y cinco meses de prisión por el 'caso Erial'.
- Zaplana fue condenado a esos años de prisión, así como al pago de una multa de 25 millones de euros por delitos relacionados con el blanqueo de capitales, cohecho y prevaricación en la adjudicación de las ITV valencianas. Actualmente, Zaplana, que también fue presidente de la Generalitat Valenciana, se encuentra en libertad provisional después de que la Audiencia Provincial de Valencia apreciara que no existía riesgo de fuga, a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso presentado por él.
- Otra de las penas más elevadas fue la de José Barrionuevo, que fue ministro del Interior durante el Gobierno de Felipe González, que fue condenado en 1998 por el Tribunal Supremo a 10 años de prisión por delitos de malversación en el 'caso GAL' (Grupos Antiterroristas de Liberación) y por el secuestro del empresario Segundo Marey. Entró en prisión en septiembre de ese mismo año, pero fue indultado unos meses después, en diciembre, por el Gobierno de José María Aznar.
- Asimismo, fue condenado el que fuera ministro de Medio Ambiente del Ejecutivo de Aznar entre 2000 y 2003, Jaume Matas, a más de ocho años de prisión por varias sentencias de casos como 'Nóos' y 'Palma Arena', aunque recursos suyos rebajaron su acumulación de penas. Matas, quien también fue presidente de las Islas Baleares, ingresó en el centro penitenciario de Segovia en 2014 por una condena de tráfico de influencias, y en 2020 obtuvo el tercer grado.
- También fue condenado Rodrigo Rato, que fue vicepresidente del Gobierno de Aznar y ministro de Economía de 1996 a 2004, y recibió una pena de cuatro años y medio de prisión por un delito continuado de apropiación indebida en el caso de las tarjetas 'black' de Caja Madrid y Bankia.