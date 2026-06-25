José Luis Ábalos, exministro de Transportes, ha anunciado que pedirá la nulidad de la sentencia que le condena a 24 años de prisión

Ábalos rompe un récord judicial: el ministro condenado a la mayor pena de prisión de la democracia, por encima de Rato o Zaplana

Compartir







El exministro de Transportes José Luis Ábalos pedirá la nulidad de la sentencia del Tribunal Supremo que le ha condenado a 24 años de prisión por 'mordidas' en contratos de mascarillas en plena pandemia y para ello alegará vulneración de derechos fundamentales.

Así lo ha anunciado este jueves en su cuenta de X en la que realiza "una valoración de la sentencia sobre el 'caso Mascarillas' basada exclusivamente en su lectura".

Ábalos pedirá la nulidad

"Pediré la nulidad de la misma por la que me han condenado a 24 años de privación de libertad por incurrir en vulneración de derechos fundamentales durante la instrucción y acabar en una condena que estaba prederminada", señala José Luis Ábalos.

Y añade que "es una contrariedad que el Tribunal Supremo no haya protegido el principio fundamental de la presunción de inocencia" frente al "principio de premiar a un coimputado delator sin corroboraciones", en referencia al empresario comisionista Víctor de Aldama, condenado a 4 años y medio de cárcel.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Este cambio de doctrina jurisprudencial es un retroceso de derechos grave en la historia de la democracia", concluye el exministro.

Koldo García, exasesor de Ábalos, ha sido condenado a 19 años y ocho meses de prisión y ya ha presentado por su parte un incidente de nulidad ante el Supremo, como paso previo a acudir al Tribunal Constitucional, en el que reclama la suspensión de la sentencia.

Ábalos recibe la condena más elevada de un exministro del Gobierno, superando a Zaplana y Rato

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha sido condenado este lunes a 24 años de prisión por el Tribunal Supremo por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia, la pena más alta impuesta a un ministro en España, superando las de Eduardo Zaplana, José Barrionuevo, Rodrigo Rato y Jaume Matas.

Ábalos ha sido declarado culpable junto con su exasesor Koldo García de delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Con Ábalos, son cinco los exministros condenados a prisión en la historia reciente de España, siendo una de las más altas hasta este lunes la de Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo y Asuntos Sociales bajo el Ejecutivo de José María Aznar entre 2002 y 2004, que fue condenado en octubre de 2024 a diez años y cinco meses de prisión por el 'caso Erial'.