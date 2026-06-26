La niña de tres años que se ahogó en una piscina de Pollença, Mallorca, ha fallecido

Según las primeras investigaciones, fue la abuela de la niña, de nacionalidad británica, la que dio la voz de alarma

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PollençaLa niña de tres años que se encontraba ingresada tras sufrir un ahogamiento en una piscina de Pollença, Mallorca, ha fallecido.

Según ha informado 'Diario de Mallorca', la pequeña de tres años y de nacionalidad británica sufrió un ahogamiento en una piscina de la localidad mallorquina y tuvo que ser ingresada en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica del Hospital Son Espases.

Fue la abuela de la niña la que encontró flotando a la pequeña

Horas más tarde de este ingreso, la pequeña ha terminado falleciendo.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del suceso, ocurrido en la tarde de este pasado miércoles en la piscina que la familia tiene alquilada en la localidad mallorquina.

Según las primeras investigaciones, fue la abuela de la niña, de nacionalidad británica, la que dio la voz de alarma al hallar a la niña flotando boca abajo. Los servicios de emergencias realizaron a la niña maniobras de reanimación y la trasladaron al centro hospitalario.