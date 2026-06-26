Venezuela confirma 235 muertos y más de 4.300 heridos por el terremoto: dos españoles entre los fallecidos y 80 desaparecidos
El Gobierno de España confirma la muerte de dos españoles en el doble terremoto de Venezuela
El terror de los pasajeros de un avión a punto de despegar en un aeropuerto cerca del epicentro de los terremotos en Venezuela
Venezuela vive los peores momentos tras el doble terremoto que ha causado numeros víctimas. El gobierno venezolano va actualizando el número de fallecidos y de heridos según pasan las horas, y ahora todo se centra en las labores de rescate para intentar encontrar a supervivientes entre los escombros. "Hemos atendido a más de 4.300 heridos, la mayoría leves, pero también hay moderados y graves, muchos de ellos han requerido de intervenciones quirúrgicas y, lamentablemente, hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar", ha confirmado Carlos Alvarado, ministro de Salud.
Además, el Gobierno de España también ha confirmado que entre los muertos hay dos víctimas españoles además de 80 desaparecidos. "Exteriores informa de que el número de españoles no localizados en estos momentos es de 80. Lamentamos profundamente el fallecimiento de dos españoles confirmado por sus propios familiares, a quienes trasladamos nuestras condolencias", informaron fuentes del Ministerio. La ayuda humanitaria está empezando a llegar a Venezuela para intentar encontrar vivas al mayor número de personas posibles, y atender con los servicios básicos a las personas que se han quedado sin nada.
La desgarradora imagen de un matrimonio de ancianos en mitad del terremoto
Las terribles imágenes de lo que han vivido los venezolanos ha conmocionado al mundo entero, como la de los pasajeros de una avión que, sin saber lo que estaba pasando, se agarraban a sus asientos o la de un matrimonio de ancianos que, estando en su casa, permanecieron juntos en todo momento a pesar de que su casa se podría haber venido abajo en cualquier momento.
Un avión de la UME ya vuela a Venezuela para labores de ayuda
El avión que el Ministerio de Defensa español ha fletado con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha despegado en la madrugada de este viernes para colaborar en las tareas de rescate tras los dos terremotos que ha sufrido Venezuela en la víspera. Se trata de un avión A330 del Ejército del Aire en el que viajan 59 efectivos de la UME, ha informado el departamento que dirige Margarita Robles en un mensaje en X recogido por Europa Press.
Fuentes del Ministerio de Defensa precisaron anteriormente que entre ellos hay rescatistas de la unidad 'Urban Search and Rescue' (USAR, por sus siglas en inglés), ocho unidades caninas y dos ingenieros del Ejército de Tierra. El citado equipo --Urban Search and Rescue-- es una unidad de élite que forma parte de la UME y está altamente especializado en la búsqueda y rescate urbano de personas atrapadas. Su función principal es localizar, estabilizar y extraer a víctimas atrapadas bajo estructuras colapsadas, espacios confinados o escenarios de grandes desastres.
Asimismo, según fuentes de Exteriores, el ministro José Manuel Albares ha trasladado a su homólogo venezolano, Yvan Gil, que dentro del avión del Ejército del Aire viaja "un equipo de la AECID para hacer una primera identificación de necesidades humanitarias" y también transporta "elementos de primeros auxilios como mantas, esterillas o pastillas potabilizadoras".
A todos ellos se suman 40 profesionales del Cuerpo de Bomberos movilizados por la Comunidad de Madrid, que ha activado este jueves el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata (ERICAM). A su llegada se desplazarán hacia la zona afectada por el seísmo, para prestar apoyo en las labores de búsqueda y rescate de víctimas, según informó Emergencias de la Comunidad de Madrid.
Exteriores confirma dos españoles muertos y 80 desaparecidos
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea ha informado esta madrugada del fallecimiento de dos españoles en Venezuela. Asimismo, el departamento que dirige José Manuel Albares ha elevado el número de españoles desaparecidos a 80.
"Exteriores informa de que el número de españoles no localizados en estos momentos es de 80. Lamentamos profundamente el fallecimiento de dos españoles confirmado por sus propios familiares, a quienes trasladamos nuestras condolencias", han informado fuentes del Ministerio.
Además, Exteriores ha lamentado también el fallecimiento de un conductor de la Embajada de España en Caracas, de nacionalidad venezolana, junto a su mujer y sus dos hijas. "Trasladamos nuestras condolencias a sus allegados", ha expresado el departamento.
En Venezuela, según había indicado esta mañana el propio ministro, residen unos 200.000 españoles. Exteriores recuerda que las líneas de emergencia consular están abiertas y operativas en todo momento y que sus números se pueden consultar en las redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Venezuela.
Aumentan a 235 los muertos y a más de 4.300 los heridos
Las autoridades venezolanas han elevado, la noche de este jueves, a 235 el número de fallecidos y a más de 4.300 la cifra de heridos por causa del doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que sacudió Venezuela la pasada noche. El ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, ha recordado que el estado de La Guaira es el lugar donde más se concentra el número de heridos y fallecidos. "Los hospitales están muy llenos de pacientes y hemos implementado la incorporación de hospitales de campaña", ha subrayado.
Destacando que desde el mismo momento en que sucedió el "evento sísmico" se activaron "de manera automática" todas las emergencias del sistema público de salud del país a nivel nacional, Alvarado ha insistido sobre la rápida coordinación de todo el sistema público para atender a los heridos. Los esfuerzos se centran ahora en rescatar al mayor número de personas posibles.