Carlos Plá Valencia, 29 ABR 2026 - 15:31h.

La silla fue sustraída del patio del edificio donde viven y la madre de la pequeña sospecha que ha sido robada por alguien que conoce su funcionamiento

Roban su propio vehículo del depósito municipal de Palma sin pagar las tasas municipales y los caza una cámara de seguridad

Compartir







La madre de Lina, una niña de 9 años con discapacidad, ha hecho un llamamiento público para tratar de localizar la silla de ruedas eléctrica de la pequeña, robada la madrugada de este lunes en la calle Maestro Giner de Castellón. "La dejé como siempre por la noche en el patio del edificio debajo de la escalera, donde no se puede ver desde la calle, porque no podemos entrarla en el piso situado en el bajo de la finca porque hay unos escalones. Al salir por la mañana nos dimos cuenta del robo", lamenta Lamiae, madre de la niña.

La silla, adaptada al peso y al tamaño de Lina, que sufre una discapacidad motora del 73% provocada por una parálisis cerebral, tiene un coste de 7.000 euros. "La necesita para todo. Nos dieron una subvención, el problema es que si no aparece no creo que podamos comprar otra porque tienen que pasar cinco años para renovarla y esta la tenemos desde hace solo dos".

Lamiae sospecha que la silla fue sustraída por varias personas que conocen su funcionamiento. "Tiene un sistema para bloquearla y hay que saber manipularlo para ponerla en marcha. Además, la silla pesa mucho y es difícil levantarla para superar un escalón por lo que creemos que se la llevaron a pie".

Sin pistas

La mujer ha denunciado este miércoles el robo ante la Policía Nacional con la esperanza de que puedan localizarla. "No tenemos ninguna pista porque en nuestra calle no hay comercios ni cámaras de seguridad, así que no hay ninguna imagen que sirva para identificar a los ladrones".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Para que la pequeña pueda desplazarse, acaban de comprar una silla de ruedas manual. "Nos la acaban de traer, pero no es lo mismo. Ayer tenía un concierto de música y estaba muy incómoda, además está acostumbrada a moverse con la silla eléctrica sola y a jugar con sus amigos y ahora no lo puede hacer", lamenta la madre.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Con sus propios medios, Lamiae ha hecho un cartel con una foto de su hija en la silla y un teléfono de contacto. "Con la ayuda de familiares y amigos estamos distribuyendo el cartel por redes sociales para que si alguien la ve contacte conmigo. Es muy importante para Lina".