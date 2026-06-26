Los Mossos encuentran el cadáver de un joven de 27 años que desapareció en una playa de Badalona mientras se bañaba con dos amigos

El joven entró al agua de madrugada para bañarse junto a estos dos amigos que están desaparecidos

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BadalonaLos Mossos d'Esquadra han hallado el cadáver de un joven de 27 años que ha desaparecido durante esta madrugada cuando se metió a nadar junto a dos amigos en la en la playa del Pescadors de Badalona, en Barcelona. Según ha informado el medio catalán 'Metropoli', los agentes buscan ahora a los otros dos amigos que nadaban junto al fallecido.

Al parecer, el cuerpo sin vida de este joven de 27 años ha sido localizado flotando en el agua junto a la zona del Club Natació Badalona, según han adelantado fuentes policiales al medio de comunicación anteriormente citado.

La desaparición del grupo de amigos

Según informa 'Metropoli', la víctima formaba "parte de un grupo de tres jóvenes que se adentró en el mar para nadar durante la madrugada".

Además, desde el Ayuntamiento de Badalona se ha confirmado que se ha activado un dispositivo de búsqueda de los otros dos jóvenes que presuntamente acompañaban a este joven que ha sido localizado sin vida.

Ahora, los agentes han abierto las diligencias correspondientes "y se está a la espera de los resultados que arroje la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte y aclarar qué ocurrió exactamente mientras el grupo se bañaba", recogen desde el medio catalán.