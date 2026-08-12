Iria Sebastià Valencia, 12 AGO 2026 - 13:50h.

La víctima no ha querido presentar ninguna denuncia por la agresión

La difusión de las grabaciones en redes permitió localizar rápidamente a las presuntas implicadas

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La Policía Local de Alcoy abrió una investigación este lunes tras detectar la circulación de varios vídeos en los que se mostraba la agresión a una menor por parte de dos jóvenes. La rápida difusión de los vídeos permitió localizar a las supuestas agresoras. Además del vídeo de la agresión, las jóvenes grabaron un vídeo arrodilladas pidiendo disculpas.

Fuentes de la Guardia Civil de Alicante han confirmado la agresión y explican que los hechos ocurrieron en Cocentaina durante la madrugada del 8 al 9 de agosto, cuando le atacaron con patadas, tirones de pelo y le insultaron con comentarios como: "Por mis muertos que vas a comer tierra".

La víctima no ha presentado denuncia

Aunque ya han tramitado las diligencias oportunas ante el juzgado, señalan que la víctima no ha querido interponer ninguna denuncia.

El edil de Seguridad de Alcoi, Raül Llopis, ha calificado el suceso de "muy grave" y ha puesto en valor la "diligencia y efectividad del cuerpo policial para garantizar la convivencia y proteger a la ciudadanía".