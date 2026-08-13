El hijo de Rob Reiner encara dos cargos de asesinato y la circunstancia de permanecer al acecho. La próxima cita judicial está prevista para el 15 de septiembre

El preocupante deterioro de Nick Reiner, acusado del asesinato de sus padres, en prisión: "Está completamente ido"

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Nick Reiner, hijo del célebre director y actor Rob Reiner y de la fotógrafa Michele Singer Reiner, ha sido acusado formalmente por un gran jurado de Los Ángeles de los asesinatos de sus padres, fallecidos a puñaladas en su vivienda de Brentwood el pasado 14 de diciembre de 2025.

La nueva acusación incorpora, además, una circunstancia todavía más grave: los fiscales sostienen que habría actuado "a la espera" de sus víctimas, algo por lo que podría enfrentarse incluso a la pena de muerte en California.

La acusación, presentada por el gran jurado el pasado 20 de julio y desvelada públicamente este pasado miércoles, 12 de agosto, sustituye a los cargos que pesaban inicialmente contra él. Reiner, de 32 años, se ha declarado no culpable y continúa encarcelado sin derecho a fianza. La próxima cita judicial está prevista para el 15 de septiembre.

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Dos cargos de asesinato en primer grado y una nueva circunstancia agravante

La nueva acusación contempla dos cargos de asesinato en primer grado, uno por cada uno de sus padres. A ellos se suma la circunstancia especial de haber actuado presuntamente 'lying in wait', expresión del derecho penal estadounidense que puede traducirse como actuar al acecho o permanecer a la espera de las víctimas para llevar a cabo el ataque.

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También se mantiene la acusación relacionada con el uso de un arma mortal, en este caso un cuchillo. Además, el hecho de que las víctimas sean dos personas permite aplicar otra circunstancia grave dentro del procedimiento.

La importancia de esta nueva acusación va mucho más allá de un cambio formal. La inclusión de la circunstancia de actuar al acecho hace que el caso sea susceptible de la pena de muerte, aunque eso no significa que vaya a solicitarse. La Fiscalía del condado de Los Ángeles todavía no ha decidido si la pedirá.

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Si finalmente fuese declarado culpable de los cargos con estas circunstancias especiales, las consecuencias podrían ser las máximas contempladas por la legislación: pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

La intervención del gran jurado supone además un cambio importante en el recorrido judicial. Al existir ahora una acusación formal del gran jurado, la Fiscalía puede evitar la celebración de una vista preliminar pública en la que tendría que presentar pruebas y llamar a testigos para demostrar que existe base suficiente para llevar a Reiner a juicio.

El proceso entra así en una nueva fase mientras Nick Reiner continúa a la espera de juicio. Su próxima comparecencia está señalada para el próximo 15 de septiembre, aunque todavía no existe una fecha definitiva para el juicio.

Lleva casi ocho meses en prisión

Nick Reiner permanece bajo custodia desde el mismo día en que sus padres fueron encontrados muertos. Fue detenido el 14 de diciembre de 2025, pocas horas después de que se descubrieran los cadáveres, y desde entonces permanece encarcelado sin posibilidad de fianza en el centro penitenciario Twin Towers Correctional Facility de Los Ángeles.

El pasado mes de diciembre, la Fiscalía presentó contra él dos cargos de asesinato en primer grado con la circunstancia especial de múltiples asesinatos. Después, Reiner se declaró no culpable y el juez mantuvo su situación de prisión sin fianza.

Desde su arresto han pasado ya cerca de ocho meses, durante los cuales el procedimiento ha avanzado lentamente. En abril, Reiner renunció a su derecho a un juicio rápido mediante un acuerdo de extensión de plazos.

El siguiente paso será la comparecencia judicial prevista para septiembre. A partir de ahí, el procedimiento continuará hacia el juicio, donde la Fiscalía tendrá que demostrar la culpabilidad de Reiner más allá de toda duda razonable.