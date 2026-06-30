La terapeuta llegó a amenazar a Isak Andic con dejar la terapia si no le entregaba una cantidad de dinero a su hijo

Los dos excursionistas que asistieron a Jonathan Andic aseguran que estaba "en shock" tras la caída de su padre

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Las autoridades siguen investigando la extraña muerte del fundador de Mango Isak Andic y la supuesta implicación de su hijo tras recopilar algunas pruebas que podían incriminarlo en la caída que acabó con su vida. Esta semana han comenzado a declarar personas claves en la evolución del caso, como la terapeuta familiar o las hijas del acusado.

La reportera Lorelei Esteban ha confirmado en directo desde Martorell, Barcelona, que el testimonio de la terapeuta ha durado "más de dos horas y media": "Finalmente ha contestado a todas las preguntas de ambas partes. La hemos visto salir, pero no ha querido dar declaraciones a los medios de comunicación".

A la salida de la terapeuta, han entrado a los juzgados la hermana de la profesional y la ronda de declaraciones de este martes terminará con el testimonio "de la viuda de Isak Andic". Julia es la terapeuta y pieza clave en la investigación tras descubrir unos mensajes con la víctima en los que la profesional le amenazaba con dejar la terapia si este no donaba la cantidad de dinero que reclamaba.

El dinero que reclamó Jonathan a su padre

Jonathan Andic tenía una tensa relación con su padre, según han confirmado los mensajes de la terapeuta, ya que le pedía unos 40.000 euros para llevar acabo una serie de proyectos que tenía en mente, pero el empresario se negaba a dárselos. Los mensajes de Julia eran tajantes, demasiados involucrados teniendo en cuenta su papel como terapeuta, llegando a amenazar al fundador con dejar su puesto si no le entregaba a su hijo la cantidad de dinero que solicitaba.

Es por esta insistencia que la juez que instruye el caso, con el permiso de la Fiscalía, ha comenzado a investigar el papel que realmente ejercía Julia en la relación padre e hijo y si de alguna manera u otra, influyó en la repentina muerte de Isak. Cuando los Mossos comenzaron a preguntarle sobre esta implicación, se acogió al derecho profesional y no quiso mediar palabra, sin embargo, este martes ha estado dos horas y media contestando a todas las preguntas que se le hacían.