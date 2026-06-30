Celia Molina 30 JUN 2026 - 07:15h.

Judith y Sarah Andic tienen que declarar en calidad de testigos en el caso contra su hermano, acusado del homicidio de su padre

Henry Suárez, el otro 'hijo' de Isak Andic que muchos no conocen: quién es y su vínculo con el fundador de Mango

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Este martes, 30 de junio, las hermanas menores de Jonathan Andic, Judith y Sarah, han sido citadas para declarar como testigos en el caso sobre la muerte del fundador de Mango, Isak Andic. Las dos hermanas comparecerán en la causa judicial que investiga a Jonathan por un presunto delito de homicidio tras la caída mortal de su padre en la montaña de Montserrat en diciembre de 2024.

A mediados del mes de mayo, el primogénito del fallecido fue detenido en base a un minucioso informe de los Mossos d'Esquadra, en el que se le acusaba del homicidio de su padre. Según este documento, las "incongruencias" en la declaración de Jonathan tras la caída de Isak provocaron dicha detención y, ahora, sus hermanas deben presentarse en el Juzgado nº5 de Martorell para prestar declaración.

Ante los Mossos, Sarah Andic ya aseguró que, en contra de lo que había trascendido, la relación entre su padre y Jonathan era "buena", que "nunca les vio discutir", y afirmó que su hermano no tenía una "obsesión por el dinero", según recuerda la agencia EFE. Por su parte, Judith testificó que la relación entre ambos era "buena", aunque alguna vez tuvieron "rifirrafes, pero nada graves".

Judith y Sarah gestionan el imperio inmobiliario de los Andic

La declaración de estas dos mujeres será clave en el proceso de esta investigación pero, ¿quiénes son ellas? ¿Cómo es su vida personal y laboral? Aunque siempre se han mantenido alejadas de los medios de comunicación - y, además, han cerrado al público sus redes sociales por recomendación del equipo legal de su hermano - su activa participación en el conglomerado de Mango hace que se hayan forjado una muy buena reputación en el ámbito empresarial.

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Judith, la mayor, que estudió en el Istituto Europeo di Design, ejerce el papel de vicepresidenta Mango MNG Holding y de consejera de Punta Na Holding. Esta entidad, conocida oficialmente como Punta Na SAU, es la sociedad e inmobiliaria patrimonial de la familia Andic,y se dedica a la compra, alquiler y gestión de bienes inmuebles por cuenta propia.

Nacida a principios de los años 80, Judith vive en Barcelona junto a su pareja, sin que se conozcan muchos más detalles de su vida privada, debido al hermetismo con el que siempre ha manejado sus asuntos.

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Sarah, la pequeña, se formó en gestión empresarial de moda tanto en Londres como en Nueva York y tuvo un papel relevante dentro del holding familiar como responsable de iniciativas sociales. Aunque ha trabajado en empresas al margen de Mango, hoy preside Punta Na SAU y tiene la misma visión expansiva del negocio que tenía Isak, tal como dicen los expertos. También tiene pareja y, al igual que Judith, lleva su vida íntima con la más absoluta discreción.

La psicóloga y la expareja de Andic, también declararán

Junto a ellas, próximamente declarará la que fue la terapeuta de Isak y Jonathan Andic, a la que ambos acudieron para limar las asperezas de su relación paterno filial. Según el auto judicial, esta psicóloga, llamada María Julia L., podría haber participado en el presunto homicidio, según se deduce de las conversaciones que mantenía con los empresarios, a los que sometió a una terapia psicoanalítica fuertemente directiva, un método en el que el terapeuta dirige activamente la conducta de sus pacientes.

También se sentará en la tribuna la expareja del fundador de Mango, la golfista Estefanía Knuth, con quien Isak mantenía una relación en el momento de su muerte. Su testimonio inicial fue clave para la reapertura del caso, pues ella aseguró en sede judicial que, durante los últimos diez años, la relación entre padre e hijo era "mala", pues habían tenido "fuertes disputas" por la gestión de la cadena de las tiendas.