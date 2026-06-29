El comisario ha reconocido que conoció "esporádicamente" al abogado Miguel Palomero, otro de los implicados en el 'caso Plus Ultra',

El juez del 'caso Plus Ultra' ofrece a Hacienda personarse como "potencial perjudicada" por las joyas de Zapatero

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El jefe superior de Policía de Canarias, Jesús María Gómez Martín, ha negado que en su etapa como comisario jefe del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas recibiera dinero o gratificaciones por parte de implicados en la trama 'Plus Ultra'. "Ni 7.000, ni 70.000, ni 700 millones de euros, a mí nadie me ha dado dinero", ha dicho.

Durante su comparecencia en la comisión de investigación que indaga en irregularidades de la SEPI en el Senado, este mando policial ha reconocido que "esporádicamente" sí coincidió para tomar un café en su despacho en Barajas con Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero e investigado por su papel como dueño de Análisis Relevante.

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"Se tomaba un café en el despacho", ha comentado Gómez Martín, explicando que era su forma de actuar con otras muchas personas. "Cuando iba a Venezuela, se pasaba por el despacho, no tengo la sensación de haberle priorizado; no cometí ningún comportamiento inapropiado", ha señalado.

Una tarjeta suya y cuatro vientos

El comisario de la Policía ha reconocido que fue el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, quien los presentó, pero ha reiterado que el contacto con su "tocayo" Julio Martínez Martínez era protocolario. "No me interesé por sus viajes con Zapatero", ha dicho a preguntas del senador del PP José Antonio Monago.

El jefe de la Policía en Canarias ha quitado relevancia a que la UDEF hallara en el registro de la aerolínea Plus Ultra una tarjeta con su número de teléfono escrito a mano. "Esa tarjeta tiene que estar en cien mil sitios", ha apuntado.

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También ha negado cualquier relación en el aeropuerto de Cuatro Vientos, en Madrid, como figura en el sumario de 'Plus Ultra'. "Es un aeródromo mixto, cívico y militar, tenemos nosotros ahí nuestros helicópteros, la DGT tiene los suyos también; llegarán aviones de Venezuela, de Mozambique o de donde sea", ha dicho.

Actuación perfecta en el viaje de Delcy

"No he estado en Cuatro Vientos nunca, se me está presuponiendo unas capacidades que ni Al Capone en su época", ha continuado Gómez Martín, que ha insistido que no tiene "ninguna capacidad de influencia" en ese aeródromo.

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El comisario ha reconocido que conoció "esporádicamente" al abogado Miguel Palomero, otro de los implicados en el 'caso Plus Ultra', algo que ha relacionado a que fue letrado de Danilo Díazgranados, un empresario venezolano que fue detenido en Barajas por portar un pasaporte falso.

Jesús María Gómez Martín ha desligado su nombramiento como jefe superior de Canarias con su papel durante el viaje en enero de 2020 de la entonces vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

En este sentido, ha reiterado --como ya hizo en una comparecencia en la comisión Koldo del Senado-- que Delcy Rodríguez "se marchó sin entrar en España", ya que tenía en vigor una prohibición de entrada en la Unión Europea. "La actuación policial fue perfecta", ha enfatizado.

"No hubo expediente de inadmisión porque no hubo que hacerlo, que yo recuerde. Delcy estaba deseando marcharse de aquí, pero la tripulación turca se había excedido de horas de vuelo, por eso permanece en una zona de tránsito internacional y se marchó sin entrar en España", ha comentado.