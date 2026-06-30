Pedro Sánchez ha informado de querer crear "una Agencia Estatal de Movilidad Humana"

Pedro Sánchez ha hablado durante el acto '¿De dónde vienen? Vienen de hacer país'

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que destinarán en un año un total de 505 millones de euros al Plan de Integración y Ciudadanía, dirigido a la integración de las personas migrantes, y crearán "una Agencia Estatal de Movilidad Humana" que reunirá funciones y recursos ahora "dispersos" para una gestión "mucho más sencilla, coordinada y eficaz".

"No hay integración sin regularidad", ha subrayado Sánchez este martes 30 de junio, durante el acto de presentación del Plan de Integración y Ciudadanía y de la campaña institucional '¿De dónde vienen? Vienen de hacer país', que se ha celebrado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM).

100.000 plazas de Formación Profesional

Según ha explicado el presidente del Gobierno, el plan tendrá cuatro ejes de actuación y 16 medidas concretas, entre las que se encuentran la regularización extraordinaria, la nueva Estrategia de Movilidad Laboral para abrir vías legales, seguras y ordenadas de migración, y una futura Agencia Estatal de Movilidad Humana.

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En el segundo eje, con una inversión total de 185 millones, destacan medidas como el impulso del acceso al empleo en sectores con alta demanda y una oferta extraordinaria de más de 100.000 plazas de Formación Profesional adaptada al mercado laboral.

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Mientras, en el tercer eje, centrado en la convivencia, se destinarán casi 30 millones a programas que refuercen el aprendizaje de los idiomas cooficiales o un plan para reforzar la prevención de los discursos de odio. Además, un cuarto eje se centrará en la ciudadanía efectiva, con una dotación de más de 260 millones para reforzar los servicios públicos y garantizar la igualdad de oportunidades, tal y como ha avanzado.