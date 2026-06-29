Los voluntarios son el apoyo psicológico de muchas personas que no saben del paradero de sus seres queridos

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La Guaira, en Venezuela, se llena estos días de voluntarios que trabajan en las labores de asistencia y ayuda a los afectados por el doble terremoto que sacudió el norte del país. Carlos Franganillo ha entrevistado en esa ciudad a Orlando González, uno de los muchos médicos voluntarios que se encuentra en la zona de la catástrofe.

Él forma parte de un equipo de sanitarios voluntarios que han viajado hasta el lugar por su cuenta y han traído medicamentos y material. González cuenta la difícil situación que están vivienda. "Lo que hemos encontrado aquí es un panorama bastante trágico donde tenemos bastantes fallecidos. Es la mayoría que hay. También personas heridas y personas afuera esperando a sus familiares que no tienen razón de ellos, no saben si están vivos, fallecidos, heridos", cuenta el médico.

"Hay una cifra bastante grande en muchos edificios según la maquinaria que han traído otros países de personas vivas adentro", ha explicado el médico. La urgencia ahora es encontrar supervivientes, pero hay muchos familiares que viven un momento psicológico duro por no saber el paradero de sus seres queridos. Por ello, se está prestando apoyo psicológico a esas personas.

"Muchos no saben si sus familiares están vivos, es algo muy trágico"

"Lo estamos haciendo nosotros mismos. A medida que vamos hablando con ellos, hay muchas personas que se desmoronan. Tienen a sus hijas adentro embarazadas, a sus niños que estaban en el mercado y cuando regresaron encontraron el edificio desplomado. Es algo muy trágico", concluye el médico.