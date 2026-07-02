El padre se habría ido a trabajar pensando que había dejado a su hijo en la guardería

Muere una bebé de 20 meses en Alemania tras ser olvidada por su madre en el interior del coche

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Un bebé de 18 meses fue encontrado muerto en el interior de un coche cerca de una escuela infantil en el municipio de Plantation, en Florida, Estados Unidos. Así lo informó el Departamento de Policía de la localidad en su perfil de X.

En concreto, los agentes respondieron a las 17:30 hora local a un aviso que alertaba de la presencia de un bebé en el interior de un vehículo junto a la guardería ‘A World of Discovery Academy (Academia Un Mundo en Descubrimiento).

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En un comunicado difundido en sus redes sociales, las autoridades han relatado que “al llegar a la escena, el Departamento de Bomberos de Plantation confirmó tristemente que el niño había fallecido”. También informaron de que se ha abierto una investigación sobre la muerte en curso.

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Según la web del centro, la escuela infantil es de propiedad familiar y se trata de un centro bilingüe de educación infantil que ofrece formaciones para niños de entre tres meses y cuatro años. La directora y propietaria de la academia, Leslie Novoa, informó al diario ‘South Florida Sun Sentinel’ que el fallecido era un bebé de 18 meses que iba a su centro.

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La mujer contó que el padre tenía que llevar al niño a la escuela esa mañana, pero no se acordó de que estaba en el coche. Asegura que el progenitor se fue a su trabajo y más tarde volvió a recoger a su hijo pensando que estaba en la escuela. Según Novoa, fue su padre quien se encontró con el niño muerto en el asiento trasero y llamó al 911.

La directora del centro conocía a la familia y dijo de ellos que eran "maravillosos". Y que lo ocurrido es "una tragedia que les ocurrió a ellos y a todos nosotros".