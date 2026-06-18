Un bebé de 20 meses en Alemania ha muerto tras ser olvidada por su madre en el interior del coche en plena ola de calor

Una ola de calor y fuertes tormentas dan la bienvenida al verano: los termómetros llegarán a sobrepasar los 40 grados

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StuttgartUna niña de 20 meses de edad ha muerto tras sufrir un golpe de calor al ser olvidada por su madre en el interior de un coche.

El fallecimiento de la menor se ha producido en la población de Schondorf, cerca de Stuttgart (suroeste de Alemania), donde la madre de la pequeña se olvidó de su hija, según ha informado la policía local.

Alertas por calor extremo

La madre, de 44 años, según el comunicado de la policía, encontró a la niña horas después de haberla dejado en el coche.

Nada más percatarse de que se había olvidado a la niña en el interior del vehículo, la mujer avisó a Emergencias, aunque toda ayuda médica "llegó demasiado tarde", recogen los medios locales.

En la zona donde está ubicada Schondorf los servicios de meteorología habían advertido de que podía producirse un calor extremo.

La Policía y la fiscalía investigan lo ocurrido y una autopsia deberá determinar la causa de la muerte de la pequeña.