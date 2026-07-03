El varón ha sido identificado como Lobga Rangzen, tibetano de 42 años que llevaba unos 20 en Estados Unidos y trabajaba como conductor de vehículos VTC

Era un firme protestante contra la ocupación de China en el Tíbet y durante el acto dejó caer notas escritas con frases como: "China fuera del Tíbet”

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Nueva YorkUn hombre con una bandera del Tíbet ha muerto tras quemarse a lo bonzo frente la sede de Naciones Unidas en Manhattan, Nueva York, lo que ha causado un gran impacto en las inmediaciones y en las redes sociales, tras trascender imágenes de lo ocurrido.

El individuo ha sido identificado como Lobga Rangzen, quien vestido con un atuendo monástico situó la bandera tibetana en el lugar justo antes de prenderse fuego en plena hora punta de la tarde.

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El hombre, tibetano, se prendió fuego ante la alarma de los transeúntes

El varón, tibetano de 42 años, llevaba unos 20 años en Estados Unidos y trabajaba como conductor de vehículos VTC, según informa New York Post, que indica que habría actuado en señal de protesta por la ocupación China en su tierra natal.

Al parecer, la terrible escena habría sido registrada en vídeo, recogiendo el momento en el que el hombre se prendía fuego, muriendo menos de un minuto después, envuelto en llamas mientras algunos conductores que pasaban con sus coches tocaban el claxon alarmados.

En la concurrida calle, testigos citados por New York Post han apuntado que quedó envuelto en “una gran llamarada” y varios agentes oficiales de la ONU acudieron para sofocar las llamas, aunque “ya era demasiado tarde”.

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Pese a que fue trasladado al Hospital Bellevue, los sanitarios solo pudieron declarar su muerte.

Una protesta por la ocupación de China en el Tíbet

Según ha explicado un amigo del fallecido, el tibetano siempre había defendido las protestas pacíficas, subrayando que se oponía a la ocupación china y que quería "un Tíbet libre y completo".

Durante el acto, además, esparció notas escritas en papel, entre las cuales se podía leer alguna que decía: “China fuera del Tíbet”.

Según el medio estadounidense, que cita a su vez al movimiento ‘Free Tibet’, desde marzo de 2009 más de 150 personas se han prendido fuego en el Tíbet para protestar contra la “ocupación China”.