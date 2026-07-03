Confinados 150 niños de una casa de colonias por el incendio en la Bisbal d'Empordà (Girona)

Agencia EFE 03 JUL 2026 - 11:36h.

Los niños confinados tras desatarse esta mañana un incendio en La Bisbal d'Empordà se "encuentran bien", según los bomberos

El estado de los incendios en Aragón, Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha: el de Leciñena, el más preocupante

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Una casa de colonias de verano con 150 niños, que se encuentran todos bien, y un barrio de La Bisbal d'Empordà (Girona) han sido confinados por un incendio forestal que se ha declarado en la zona, según informa Protección Civil, que ha enviado una alerta a los vecinos.

Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han desplegado un dispositivo de extinción para acabar con el fuego, formado por cinco medios aéreos y diecisiete unidades terrestres.

Con este importante dispositivo los bomberos buscan estabilizar el incendio lo antes posibles ante el fuerte viento que sopla en la zona y que aumenta el riesgo de propagación.

Les han aconsejado cerrar puertas y ventanas

La casa de colonias de verano es la denominada Pou de Glaç, mientras que el barrio confinado también es el de Sant Pol, a cuyos vecinos Protección Civil reclama que cierren puertas y ventanas.

La carretera GI-660 se encuentra cortada al tráfico por seguridad, debido a la cantidad de humo en la zona del incendio, que dificulta la visibilidad.

El aviso del fuego se ha recibido a las 09:17 horas y el cuerpo de Agentes Rurales reclama precaución a la ciudadanía y advierte de que hay un peligro de incendio muy alto en 170 municipios de Cataluña y con fuerte incidencia en esta comarca del Baix Empordà, cuya capital es La Bisbal d'Empordà, por lo que se ha activado el nivel 3 del plan alfa, que evalúa el riesgo en este tipo de situaciones.