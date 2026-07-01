Una mujer de 32 años muere ahogada en una piscina en L’Aldea, en Tarragona

Los Mossos d'Esquadra investigan las circunstancias del suceso

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Una mujer de 32 años falleció ahogada en la noche del martes en una piscina privada situada en el municipio de L’Aldea (Tarragona), según han confirmado fuentes de Protección Civil. El suceso eleva a cinco las víctimas mortales por ahogamiento en piscinas en Cataluña desde el inicio del verano. Los servicios de emergencias recibieron el aviso sobre las 21:30 horas, cuando se alertó de que una mujer se encontraba inconsciente flotando en el agua de una piscina privada.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que sacaron a la víctima del agua e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Los sanitarios no pudieron salvarle la vida

A pesar de los esfuerzos de los equipos médicos por reanimarla, los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de la mujer, que falleció en el lugar de los hechos. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el ahogamiento y determinar qué ocurrió antes del trágico suceso.

Según los datos facilitados por la Generalitat de Catalunya, cinco personas han perdido la vida por ahogamiento en piscinas en lo que va de verano, una cifra que mantiene la preocupación de las autoridades, que insisten en extremar las medidas de prevención y vigilancia en las zonas de baño.