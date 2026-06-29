Redacción Andalucía 29 JUN 2026 - 11:52h.

La piscina privada tiene un vallado perimetral de seguridad, pero la menor consiguió mover la cerradura y entrar

Muere ahogada una niña de cuatro años en una piscina particular de Antas, Almería

Compartir







AlmeríaLa niña ahogada en una piscina este 28 de junio en el núcleo rural de Aljariz en la localidad de Antas (Almería) logró acceder a ella después de abrir el cerrojo de una puerta que estaba cerrada.

Así lo publica el 'Diario de Almería' tras tener más detalles de lo ocurrido por parte de fuentes cercanas a la investigación. El suceso se produjo a las 10:36 horas cuando el 112 recibió la llamada de emergencia.

Hasta una casa de campo ubicada en la barriada del Real se movilizaron equipos sanitarios del 061, agentes de Guardia Civil y de la Policía Local para atender a la pequeña de solo cuatro años.

El espacio de baño tiene un vallado perimetral

Tal y como explica también el mismo periódico almeriense, el recinto de baño privado en el inmueble donde ocurrieron los hechos tiene un vallado perimetral de seguridad que impide entrar allí.

PUEDE INTERESARTE Muere un niño de tres años ahogado tras caer en una piscina en un cortijo en Periana, Málaga

Solo es posible si se mueve una cerradura que la menor consiguió tocar y retirar por sus propios medios. En esos momentos, los familiares adultos de la niña estaban en la vivienda, entre sus tíos o su abuela.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Habían acudido a pasar el fin de semana a ese cortijo, propiedad de un amigo de la familia, según apunta el mismo medio. Mientras preparaban el desayuno, la pequeña fue hasta la piscina.

Una vez que se dieron cuenta de su ausencia, fueron a buscarla y la sacaron del agua para iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Las que continuaron luego los médicos, pero sin éxito.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Decretado un día de luto oficial en Antas y Cuevas del Almanzora

Desde el Ayuntamiento de Antas y también desde el de Cuevas del Almanzora, de donde era natural la madre, se decretó un día de luto oficial por el "trágico fallecimiento".

"Queremos trasladar nuestro más sentido pésame a la familia y todos sus seres queridos ante una pérdida tan dolorosa e irreparable", expresó el consistorio, añadiendo que "no hay palabras para aliviar un dolor así".