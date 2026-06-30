La menor estaba en una celebración familiar y, ante la llegada de unos allegados, salió corriendo a la puerta a recibirlos e invadió la calzada

El conductor que atropelló a un niño de cuatro años en Murcia dio positivo en alcohol: el menor continúa ingresado en la UCI

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MurciaUna niña de tres años ha muerto en el Hospital Virgen de La Arrixada dos días después de ser atropellada por un coche en La Albatalía, Murcia. Según informa 'La Verdad', el conductor del vehículo no circulaba a una velocidad excesiva y dio negativo en las pruebas de alcoholemia.

El atropello se produjo alrededor de las 22:00 horas del viernes en la Avenida de La Ñora. La menor estaba en una celebración familiar y, ante la llegada de unos allegados, salió corriendo a la puerta a recibirlos e invadió la calzada. En ese momento, circulaba por la zona un coche que apenas pudo evitar el arrollamiento.

La menor acabó falleciendo por las graves heridas

La menor fue trasladada al Hospital Materno Infantil de La Arrixaca y fue intervenida quirúrgicamente. La niña, en estado muy grave, siguió ingresada en el centro hospitalario. Según fuentes sanitarias, la menor acabó muriendo en la noche de este lunes. Los agentes de la Policía Local de Murcia tomaron declaración a varios testigos y al propio conductor del vehículo.

El conductor fue sometido a una prueba de alcoholemia en la que dio negativo. Los agentes siguen investigando los hechos para esclarecer las causas de la terrible tragedia.