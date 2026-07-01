Gonzalo Barquilla 01 JUL 2026 - 15:33h.

Eugenio H.M., de 55 años, desapareció el pasado sábado en el barrio de San Jerónimo, en Sevilla, tras salir de su vivienda

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Eugenio H.M., ciudadano español de 55 años, desapareció el pasado sábado tras salir de su domicilio en el barrio de San Jerónimo de Sevilla y desde entonces no hay noticias sobre su paradero. El hombre, natural de Marchena, se encuentra en una situación de "alta vulnerabilidad", como destaca la plataforma Adonay. Sus familiares le buscan sin descanso desde hace cinco días, pero no saben dónde se puede encontrar.

Ángela, hija de Eugenio, ha querido hacer un llamamiento a través de la web de 'Informativos Telecinco' para contar con la colaboración ciudadana. Los vecinos de la zona se han volcado con el caso.

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La familia investiga presuntos avistamientos

"No sabemos nada con certeza sobre su paradero desde el sábado. Este martes nos informaron de un avistamiento cerca del supermercado Lidl en la Avenida Alcalde Manuel del Valle. Dicen que era él y que llevaba una bolsa azul, pero no lo podemos confirmar".

Según la descripción facilitada por Adonay, Eugenio mide 1,80 metros de estatura, presenta una complexión física fuerte y tiene el cabello canoso y los ojos marrones. En el momento en el que se perdió su pista vestía una camiseta rosa, pantalón corto azul y botines azules.

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La hija del hombre asegura que él se crio en Marchena, pero que lleva muchos años viviendo en el barrio de San Jerónimo por motivos laborales. Ella reside en el mismo domicilio y atraviesa una situación muy difícil en estos momentos, a la espera de novedades. "Dejó todo en el piso, necesitamos localizarle", precisa a este medio.

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La carta de Ángela tras la desaparición

Ante la incertidumbre, Ángela ha querido difundir una carta dirigida a su progenitor. "20:15 de la tarde del viernes, fue la última vez que oí tu voz, tan solo un minuto de llamada, esperando que volvieras a llamar al día siguiente como siempre lo haces, pero no hubo una siguiente llamada. En ese mismo momento, nos percatamos de que algo no iba bien, y desde entonces toda tu familia y amigos llevamos días de insomnio y de búsqueda incansable, porque, aunque no lo creas, hay mucha gente que te quiere", indica el texto.

"Eres la persona más fuerte que conozco, porque a pesar de todas las adversidades que te ha puesto la vida, siempre las has vencido con una sonrisa. Por favor, vuelve a casa, tus niños te están esperando, y no dejes que tus pensamientos sean más fuertes que tú. Te quiero, te quise y te querré toda la vida papá", sentencia el documento.

Cualquier persona que disponga de información sobre el paradero de Eugenio puede contactar de forma inmediata con los servicios de emergencia a través del 062 (Guardia Civil) o el 091 (Policía Nacional). También permanecen habilitados el teléfono de la plataforma Adonay (633 793 822) y el de SOS Desaparecidos (868 286 726).