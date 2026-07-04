El suceso ocurrió a las 11:50 horas cuando los socorristas iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar

La víctima sufrió "un fallo cardíaco irreversible", según el Ayuntamiento de Mislata, que cierra la piscina todo el día

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ValenciaUna mujer de 54 años ha muerto ahogada este 4 de julio cuando se encontraba refrescándose en la piscina municipal de verano que ya había abierto el municipio de Mislata (Valencia).

Según ha trasladado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el suceso se registró a las 11:50 horas cuando emergencias recibió el aviso para movilizar a una ambulancia del SAMU.

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Los socorristas del recinto público fueron los primeros que iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar que posteriormente siguieron los sanitarios, pero sin éxito.

Confirmaron el fallecimiento por ahogamiento de la víctima, "una usuaria procedente de un centro de Quart de Poblet", tal y como ha precisado del Ayuntamiento de Mislata.

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Piscina cerrada todo el día tras lo ocurrido

El consistorio también ha anunciado que la piscina queda cerrada todo lo que resta de día debido a lo ocurrido: "Todo apunta a que la muerte se produjo como consecuencia de un fallo cardíaco irreversible".

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"Trasladamos nuestro más sentido pésame y todo nuestro apoyo a sus familiares, amistades y personas cercanas en estos difíciles momentos", ha expresado acerca de la mujer fallecida.