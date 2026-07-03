Muere una niña de 5 años por ahogamiento en una piscina del Valle del Jerte

La menor, vecina de Almendralejo, ha muerto en el Hospital Materno Infantil de Badajoz

Salvador Perelló, responsable de la formación en Salvamento Marítimo, y las claves ante ahogamientos

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Una niña de cinco años ha muerto en la madrugada de este viernes en el Hospital Materno Infantil de Badajoz tras sufrir un ahogamiento en una piscina en el Valle del Jerte.

La menor, vecina de Almendralejo, es alumna del colegio Francisco Montero de Espinosa, según precisa el medio Hoy.

Cifras aciagas de ahogamiento antes de los meses con más movimiento del verano

En lo que va de año, España suma ya más de 150 ahogamientos, la peor cifra histórica. Recientemente, un niño de dos años también perdió la vida en Extremadura tras caer a un canal cerca de Villanueva de la Vera.

Además, hoy se investiga también la muerte de una niña tras un ahogamiento en el baño de su casa en Álora, Málaga. Las autoridades tratan de averiguar si todo se debió a un supuesto descuido de sus padres.