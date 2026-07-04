El suceso ha ocurrido mientras manipulaba un cuadro eléctrico en la calle Salvador Dalí de la urbanización Cerro-Alberche de El Casar de Escalona

Los servicios sanitarios desplazados al lugar solo han podido confirmar el fallecimiento

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ToledoUn trabajador de 22 años de edad ha perdido la vida este sábado tras sufrir una electrocución mientras manipulaba un cuadro eléctrico en la calle Salvador Dalí de la urbanización Cerro-Alberche de El Casar de Escalona (Toledo).

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar pasadas las 12.00 horas.

Los servicios sanitarios desplazados al lugar solo han podido confirmar el fallecimiento de esta persona. También ha acudido la Guardia Civil y la Policía Local.