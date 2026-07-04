Muere un trabajador de 22 años al electrocutarse mientras manipulaba un cuadro eléctrico en El Casar de Escalona, Toledo
El suceso ha ocurrido mientras manipulaba un cuadro eléctrico en la calle Salvador Dalí de la urbanización Cerro-Alberche de El Casar de Escalona
Los servicios sanitarios desplazados al lugar solo han podido confirmar el fallecimiento
ToledoUn trabajador de 22 años de edad ha perdido la vida este sábado tras sufrir una electrocución mientras manipulaba un cuadro eléctrico en la calle Salvador Dalí de la urbanización Cerro-Alberche de El Casar de Escalona (Toledo).
Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar pasadas las 12.00 horas.
Los servicios sanitarios desplazados al lugar solo han podido confirmar el fallecimiento de esta persona. También ha acudido la Guardia Civil y la Policía Local.