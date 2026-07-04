Ella y su hija han sido encontradas entre los escombros del apartamento en el que vivían ubicado en Residencias El Molino

La desoladora historia de Eduardo, piloto de avión que aterrizó en Venezuela con ayuda humanitaria por los terremotos: “Al llegar, se enteró de que su familia no está"

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El cuerpo sin vida de la influencer Bárbara Celeste ha sido encontrado bajo los escombros causados por los terremotos en Venezuela. La popular creadora de contenido venezolana ha sido hallada junto al cadáver de su pequeña hija de tres años. Según informa el medio 'AS', la noticia ha sido confirmada por su pareja, Víctor Sardinha.

Ambos cuerpos han sido rescatados entre los escombros del apartamento en el que vivían ubicado en Residencias El Molino, Caribe (La Guaira). La pareja de la creadora de contenido, que cuenta con más de 50.000 seguidores en Instagram, relató que pasó 36 horas atrapado y que estuvo a punto de desangrarse.

"Pasé 36 horas enterrado antes de que me rescataran", recuerda Sardinha

Víctor Sardinha ha confesado que es "un milagro" que siga vivo: "Pasé 36 horas enterrado antes de que me rescataran. Estuve a punto de desangrarme. Para mí, nada de eso tiene sentido si no es por una sola razón: ustedes me protegieron. De alguna manera evitaron que me fuera con ustedes. Me acompañaron y me dieron la calma que necesitaba en los momentos más difíciles".

Sardinha ha asegurado que "todo pasó muy rápido": "Lo único que me da paz es saber que alcancé a decirles, mirándolas de frente: “Las amo con todo mi corazón.” Fueron las últimas palabras que pude regalarles antes de que todo se volviera oscuridad. Todavía no entiendo cómo sobreviví". "Muchas veces he pensado que hubiera preferido que fuera al revés. Que ustedes siguieran aquí y yo no. Pero no fue así", ha lamentado.

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“Cada enseñanza, cada sonrisa y cada momento vivido será un recuerdo", afirma la pareja de la influencer

Víctor Sardinha ha explicado lo ocurrido a través de otro comunicado donde ha señalado que "la vida no es justa": "En un instante, el terremoto nos arrebató a tres personas que eran luz, amor y alegría para nuestra familia. Fueron 6 días de búsqueda incansable tras escombros siempre con la fe intacta de que volveríamos a verlos". “No los vimos de la manera que queríamos, pero podrán descansar en paz porque sus cuerpos tendrán santa sepultura”, ha relatado.

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Sardinha ha afirmado que se queda "con el inmenso privilegio de haber compartido la vida con todos ustedes". La pareja de la influencer ha confesado que las dos vivirán con él para siempre: “Cada enseñanza, cada sonrisa y cada momento vivido será un recuerdo que llevaremos por siempre. Aunque hoy el dolor sea inmenso y el vacío parezca imposible de llenar, creemos que el amor trasciende la ausencia. Vivirán en cada historia que contemos, en cada fotografía que abracemos y en cada recuerdo que nos haga sonreír entre lágrimas".