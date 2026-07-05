La aeronave se ha precipitado al cercano embalse de Montearagón durante una maniobra para cargar agua

La piloto ha podido abandonar la aeronave por sus propios medios

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La piloto de un helicóptero que participaba en las tareas de extinción del incendio forestal de Loporzano (Huesca) ha resultado ilesa tras sufrir un accidente en el que la aeronave que pilotaba, perteneciente a la Base de Boltaña, se ha precipitado al cercano embalse de Montearagón durante una maniobra para cargar agua.

Según han informado fuentes del Gobierno de Aragón, la piloto ha podido abandonar la aeronave por sus propios medios y los Bomberos de la DPH la han evacuado a Boltaña.

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El helicóptero ha quedado hundido en el embalse. La piloto, como es habitual en estas operativas, según recuerdan desde el Ejecutivo, iba sola en el helicóptero

El incendio de Loporzano se adentra en el Parque Natural de la Sierra de Guara

El incendio forestal declarado este sábado en el término municipal de Loporzano (Huesca) afecta ya cerca de 200 hectáreas, en su mayoría de terreno forestal, de las que unas 40 pertenecen al Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, según estimación del Gobierno de Aragón, después de que un cambio en la dirección del viento ocurrido sobre las 2.00 de esta pasada madrugada complicase la situación.

Ello ha llevado al Gobierno de Aragón a elevar la emergencia a Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales, PROCINFO y solicitar la activación de la UME, además de ordenar el desalojo de 17 personas de los núcleos de San Julián de Banzo (cinco) y Chibluco (doce) por la cercanía de las llamas, según ha detallado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Bermúdez de Castro al término de la reunión del CECOP en la Sala de Crisis del 112 Aragón.