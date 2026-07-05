Las restricciones impuestas por el fuego se han levantado después de que los bomberos hayan estabilizado el incendio

El detenido por el incendio en la Bisbal d'Empordà, Girona, es un operario que usaba "material prohibido en esta zona"

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GironaProtección Civil ha levantado las órdenes de confinamiento en los siete municipios afectados por el incendio de La Bisbal d'Empordà (Girona) y permite regresar a sus casas a los vecinos de las localidades gerundenses de Santa Cristina d'Aro y Calonge i Sant Antoni evacuados por la proximidad de las llamas.

Las restricciones impuestas por el fuego se han levantado después de que los Bomberos de la Generalitat hayan comprobado, en vuelos de reconocimiento, que la estabilización del incendio está consolidada, tras quemar unas 2.300 hectáreas. Mientras, la investigación sobre el origen del incendio continúa después de que los Mossos arrestasen a un operario como presunto autor del fuego.

Las próximas horas, clave para dar el incendio por controlado

En declaraciones a los periodistas, el jefe de los Bomberos en la Región de Emergencias de Girona, Jordi Martín, ha remarcado que las próximas horas serán "clave" para poder dar el incendio por controlado en una jornada en la que empieza una nueva ola de calor y en la que está prevista "una intensidad de calor y viento importante" a partir del mediodía. "Estas horas nos tienen que permitir dar el paso hacia un incendio controlado", ha subrayado.

Marín ha detallado que se permite el regreso a todas las viviendas fuera del perímetro del incendio y que, en el caso de las edificaciones que se encuentran en el interior, se autorizará un "acceso puntual supervisado" por los Mossos d'Esquadra.

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Se mantiene el corte en la carretera que une las urbanizaciones de Vall Repòs y Cabanyes

Los vecinos de la urbanización Vall Repòs de Santa Cristina d'Aro y algunas viviendas de la urbanización de Cabanyes de Calonge que habían sido evacuados ya pueden regresar a sus hogares, al estar fuera del perímetro del fuego. Sin embargo, se mantiene el corte en la carretera que une las urbanizaciones de Vall Repòs y Cabanyes, así como la carretera GI-660.

Martín ha hecho un llamamiento a la población a no acceder al entorno del espacio natural de Les Gavarres, cerrado desde ayer. Además, ha explicado que un grupo de los Bomberos especializado en estructuras está acabando de valorar las afectaciones en las viviendas, especialmente las de la urbanización de Cabanyes, donde más daños ha habido.

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Marín ha señalado que durante el día seguirán trabajando con los mismos medios aéreos que ayer, siempre que no se declaren otros fuegos en Cataluña, en cuyo caso se repartirían los esfuerzos para afrontar la simultaneidad de incendios.