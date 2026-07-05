Iván Sevilla 05 JUL 2026 - 11:41h.

Otros bañistas sacaron al hombre mayor del agua ya inconsciente e iniciaron maniobras de reanimación sin éxito

Emergencias recibió el aviso a las 20:45 horas y sanitarios acudieron a la playa de Mazagón en Palos, Huelva

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HuelvaUn anciano de 79 años murió este 4 de julio tras ser rescatado del mar en la playa de Mazagón ubicada en la costa oriental de Huelva, según ha comunicado el 112 de Andalucía.

El bañista se encontraba refrescándose en ese entorno virgen situado cerca del Parque Natural de Doñana y que pertenece al municipio de Palos de la Frontera.

A las 20:45 horas, concretamente, emergencias recibió varias llamadas en las que se pedía ayuda porque habían sacado del agua a un hombre mayor inconsciente y que no reaccionaba.

Reanimación cardiopulmonar sin éxito

Varias personas que en esos momentos también estaban en la zona rescataron a la víctima e iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Los sanitarios del 061 las continuaron a su llegada, pero no pudieron recuperar al septuagenario y confirmaron su fallecimiento, sin que hayan trascendido más detalles de lo que le sucedió.