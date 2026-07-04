El primer suceso ocurrió en la playa de Llevant de Cunit, donde la víctima se desmayó mientras se bañaba en el agua

La segunda víctima se registró en la cala Justell de L’Hospitalet de l’Infant

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TarragonaDos personas han muerto ahogadas el viernes en las playas tarraconenses, un hombre de nacionalidad china de 70 años en Cunit y otro de 37 años y nacionalidad rumana en L’Hospitalet de l’Infant, según informa Protección Civil de la Generalitat de Cataluña.

El primer suceso ocurrió en torno a las tres y media de la tarde en la playa de Llevant de Cunit, donde la víctima se desmayó mientras se bañaba en el agua. Efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) le realizaron tareas reanimación, pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

Según Protección Civil, en el momento del aviso ondeaba la bandera verde y había servicio de socorrismo. Los Mossos d’Esquadra se han hecho cargo de las diligencias judiciales.

La segunda víctima se registró en la cala Justell de L’Hospitalet de l’Infant en torno a las cinco y media de la tarde, cuando los socorristas alertaron de que habían sacado del agua a un bañista inconsciente.

En esa playa había bandera amarilla. Los Mossos d’Esquadra se han hecho cargo también en este caso de las diligencias judiciales.