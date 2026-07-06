Carlos Plá Valencia, 06 JUL 2026 - 11:25h.

Un bombero se deslizó por la tirolina hasta alcanzar a la mujer y tras poner en marcha un sistema de extracción para poder poner a salvo a la rescatada que se encontraba en buen estado de salud

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Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han rescatado a una mujer de 59 años que se había quedado bloqueada y suspendida a varios metros del suelo en una tirolina de vía ferrata en la Cova Negra de Gandia (Valencia).

Los bomberos recibieron el aviso este domingo sobre las 9:30 horas. Inmediatamente se desplazaron hasta la zona efectivos del grupo de rescate GERA, apoyados con un helicóptero MV6-R del consorcio.

Una vez en el lugar, un bombero se deslizó por la tirolina hasta alcanzar a la mujer. Después de asegurarla, el equipo desplazado ha puesto en marcha un sistema de tracción para extraer a la mujer de ese punto hasta poder tocar tierra.

Un médico, que viajaba en el helicóptero, ha revisado el "buen estado general" de la rescatada y el dispositivo la ha evacuado hasta zona segura.