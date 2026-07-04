Ismael Uclés 04 JUL 2026 - 16:38h.

Fabiana asegura que la fe y la esperanza consiguieron mantenerla agarrada a la vida mientras estaba atrapada bajo los escombros

La valentía de Fabiana, una niña rescatada tras más de dos días bajo los escombros en Venezuela: "No te veo porque hay una montañita de cemento"

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Fabiana Blanco tiene 12 años y es superviviente de la catástrofe causada por los dos terremotos que sacudieron Venezuela. Su imagen con una sonrisa, mostrando tranquilidad, antes de ser rescatada en La Guaira ha dado la vuelta al mundo. "Lo único que yo decía es que tenía que sonreír porque me estaban rescatando", recuerda la pequeña.

Ella pasó 32 horas atrapada en lo que antes de los seísmos era su casa: "Decía 'esto es mentira, estoy durmiendo aún'. No sabes cuántas veces llamé a la Policía, a emergencias y a mi mamá mensajes de texto a ver si llegaba algo. Era horrible porque no llegaba nada", asevera la menor.

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"No sé cómo mantuve la calma porque soy claustrofóbica", confiesa la niña

Fabiana asegura que la fe y la esperanza consiguieron mantenerla agarrada a la vida. "No sé cómo mantuve la calma porque soy claustrofóbica", confiesa la niña de 12 años. Pero no puede evitar emocionarse al recordar a sus rescatadores: "Ellos lo son todo porque me salvaron".

Aunque su tranquilidad y su alegría de seguir con vida no significa que no tenga secuelas psicológicas, además de las físicas: "Tengo traumas". Aunque Fabiana vivió una auténtica pesadilla con tan solo 12 años, ella a partir de ahora celebrará doble cumpleaños para recordar el día en el que la rescataron con vida tras los terremotos.