Se han restringido las operaciones en el aeropuerto de Catania por la fuerte emisión de ceniza volcánica

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La nueva actividad eruptiva del Eta, el volcán activo más alto la placa europea, ha provocado el cierre parcial del espacio aéreo este domingo en Sicilia, Italia. Así, se han restringido las operaciones en el aeropuerto de Catania por la fuerte emisión de ceniza volcánica.

"Debido a la actividad eruptiva y a la consiguiente emisión de ceniza volcánica a la atmósfera, se ha ordenado el cierre del espacio aéreo correspondiente a la nube de ceniza situada al sur del volcán (sector B2)", informó la sociedad gestora del aeródromo (SAC) en una nota.

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La emisión de ceniza provocó una columna de ceniza de 1,5 kilómetros

Esta medida ha supuesto la suspensión de todos los vuelos con destino a Catania aunque el aeropuerto mantiene las operaciones de los aviones que ya están en tierra. La emisión de ceniza empezó a las 07:45 hora local y se intensificaron a partir de las 08:45 horas.

Esto generó una columna de ceniza de 1,5 kilómetros de altura que el viento está desplazando hacia el sur, según el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV). Los modelos de previsión elaborados a partir de los datos meteorológicos muestran que la dispersión de la ceniza seguirá durante las próximas horas.

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La SAC pide a todos los pasajeros que consulten el estado de sus vuelos con las aerolíneas antes de desplazarse al aeropuerto. El Etna comenzó el pasado 26 de junio un nuevo proceso eruptivo caracterizado por la expulsión de lava que obligó a las autoridades italianas a intensificar el nivel de vigilancia sobre el volcán.