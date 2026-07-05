Jorge Villa quedó atrapado en el coche y murió en el acto durante el Rally Sprint Carreño

El fallecido en el rally de Carreño, un fotógrafo de 38 años y vecino de Gijón que estaba trabajando cuando el vehículo se salió de la vía

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El mundo del motor está de luto después del fallecimiento del fotógrafo Jorge Villa al ser arrollado por un coche que participaba en el Rally Sprint Carreño. Todo ocurrió sobre la 13:00 horas del mediodía, cuando un vehículo que competía con el número ocho, con Antonio García de piloto y Perla Gabriela Gómez de copiloto, se salió de la carretera y embistió al hombre, según informa 'La Nueva España'.

Jorge Villa quedó atrapado en el coche y murió en el acto. Sus redes sociales se han llenado de mensajes de dolor y de condolencias por lo ocurrido. El hombre trabajaba en Arcelor y colaboraba con el grupo hostelero Gavia.

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Los mensajes de despedida en redes sociales

El piloto asturiano, Berty Castro, ha dejado un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedirse del fotógrafo fallecido: "Hasta pronto amigo mío. Todavía no me lo puedo creer, siempre se van los mejores y tú eras uno de ellos. Un tío de buen corazón, buena persona y muy trabajador. Siempre estabas ahí para escuchar mis ideas con las fotos o vídeos que quería que me hicieras, me quedo con todos los recuerdos. Se te va a echar mucho de menos, cuida a tus papás y tu hermano desde ahí arriba que les quiero mucho, y sigue brillando desde lo alto. Aquí dejo una foto tuya que siempre me gustó mucho y alguna foto que me hiciste como recuerdo amigo".

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El DJ Dani Vieites también le ha dejado unas palabras al fotógrafo fallecido: “Las mareas nos recuerdan que irse no siempre significa marcharse. Si algo estoy aprendiendo esta temporada, es que la vida tiene una forma muy dura de enseñarnos que todo es efímero. En un segundo puedes perder a un amigo, cambiar de rumbo o ver cómo todo aquello que querías se derrumba. Así tú nunca te marcharás, ni te irás de este muro, ni de mi recuerdo. D.E.P. Amigo".

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Desde la escudería Candás Competición, la organizadora del rally de Carreño, lamentaron "profundamente" el trágico suceso: "Podemos estar orgullosos de trabajar en pro de este deporte y su afición, pero hechos como el de hoy (por ayer) son duros de asimilar. Queremos agradecer el apoyo y ayuda mostrada por las escuderías amigas que trabajan con nosotros en la prueba, equipos y aficionados. Jorge, descansa en paz".

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"Desde nuestra escudería, queremos expresar nuestro más profundo pesar por el trágico fallecimiento de un aficionado durante el VIII Rally sprint de Carreño. Enviamos nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro cariño a sus familiares y amigos", dicen desde Tineo Auto Club.

"Ojalá esta tragedia sirva para hacernos reflexionar", señala la piloto Eguzkiñe Enriquez

Testigos del accidente han asegurado al medio citado que la seguridad del rally de Carreño movió a la gente del lugar del atropello mortal. "Pasaron las caravanas de seguridad y movieron gente de ese sitio. Ahí no debería haber nadie. La organización, los participantes y la federación hacemos todo lo posible para que no pasen cosas de estas", aseguró el director deportivo de la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias, Emilio Carrasco.

La piloto Eguzkiñe Enriquez, copiloto del coche 0 en el Rallye Rías Baixas, afirmó que "no hay palabras que puedan aliviar un dolor así": "Ojalá esta tragedia sirva para hacernos reflexionar. Como copiloto del coche 0 en el Rallye Rías Baixas (en el que ganó el asturiano Cohete Suárez), llevo todo el día viendo a personas que ignoran las indicaciones de la organización, que se colocan en zonas prohibidas o que creen que por un momento no pasa nada. Las normas no existen para fastidiar a nadie. Existen para que todos podamos volver a casa".