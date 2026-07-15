Las víctimas, vecinas del Valle de Roncal, fallecieron mientras se bañaban en el río Esca, según la Guardia Civil

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Tres personas han fallecido este miércoles por ahogamiento en el río Esca, a su paso por la localidad navarra de Roncal. Según ha informado la Guardia Civil, las víctimas son una mujer y sus dos hijos menores de edad, todos ellos vecinos del Valle de Roncal.

El trágico suceso se produjo cuando los tres se encontraban bañándose en el río, a la altura del municipio.

Los servicios de emergencia no pudieron salvarles

Tras recibir el aviso, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y de Bomberos de Navarra, que participaron en las labores de rescate.

Sin embargo, los equipos de emergencia no pudieron hacer nada por salvar la vida de las tres víctimas, que fallecieron en el lugar. Por el momento, no han trascendido las circunstancias exactas en las que se produjo el ahogamiento.

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos, mientras los servicios de emergencia finalizaron las actuaciones en la zona.