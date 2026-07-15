Detenido por tirotear y agredir a dos familiares de su expareja en Orihuela, en Alicante

El detenido está acusado de disparar contra una vivienda, herir a una mujer y agredir previamente a un familiar de su expareja

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Un hombre de 26 años ha sido detenido en Orihuela, en Alicante por presuntamente disparar contra la fachada de una vivienda, herir a una mujer y agredir previamente con un palo a un joven, ambos familiares de su expareja. Según han confirmado a EFE fuentes próximas a la investigación, los hechos ocurrieron durante la tarde del martes en el barrio de San Isidro.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el sospechoso golpeó con un palo a un joven de 20 años, familiar de su expareja, provocándole lesiones en un brazo. Tras esa primera agresión, el presunto autor regresó poco después armado y comenzó a efectuar varios disparos al aire y contra la fachada de la vivienda, donde se encontraban otros familiares de su expareja.

Uno de los proyectiles atravesó la puerta del domicilio y alcanzó a una mujer de 49 años, a la que provocó un roce de unos cinco centímetros en la nuca.

A pesar del impacto, la víctima sufrió heridas de carácter leve, según las primeras informaciones.

Fue detenido tras un dispositivo policial

El presunto agresor huyó del lugar antes de la llegada de los agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Orihuela.

Una vez identificado, las fuerzas de seguridad establecieron un dispositivo de control en los accesos y salidas del municipio, que permitió localizarlo y proceder a su detención. El detenido está acusado, de forma provisional, de los presuntos delitos de tentativa de homicidio y amenazas.

Además, según las mismas fuentes, tenía en vigor un señalamiento por violencia de género dictado en Quart de Poblet (Valencia) relacionado con un procedimiento abierto por hechos presuntamente cometidos contra su actual pareja.

La investigación continúa abierta para esclarecer todos los detalles del suceso y determinar las circunstancias en las que se produjo el ataque.